الذكاء الاصطناعي يراقب.. 3 خطوات لتجاوز الفرز الآلي وتأمين الوظيفة في الإمارات

بالنسبة للعديد من الباحثين عن عمل في عام 2026، لم يعد البحث يبدو وكأنه منافسة عادلة؛ بل بات يبدو آلياً، غامضاً، وخارجاً عن السيطرة البشرية بشكل متزايد. فغالباً ما تبدو طلبات التقديم عبر الإنترنت وكأنها رسائل أُلقيت في "ثقب أسود" رقمي. وهذا الشعور بالعجز تدعمه الأرقام؛ حيث أظهر استطلاع حديث لمجتمع "غلاس دور" (Glassdoor) أن أكثر من 70% من العمال ليسوا متفائلين بشأن بحثهم عن عمل في عام 2026.

وفي أسواق مثل دولة الإمارات — حيث تجتمع المواهب العالمية وتشتد المنافسة — أصبحت عبارات مثل "جمود التوظيف"، و"الرفض المتكرر"، و"صمت أصحاب العمل" شكاوى شائعة.

يسلط خبراء التوظيف الضوء على أن جزءاً كبيراً من المشكلة يكمن فيما يحدث قبل أن تصل السيرة الذاتية إلى أي إنسان. ومع اعتماد الشركات بشكل كبير على الأتمتة لإدارة أعداد المتقدمين الهائلة، أصبحت "الرؤية والظهور" (Visibility) هي العملة الجديدة في عالم التوظيف.

يقول محمد بهاء، مدير العمليات في شركة "TalentOne" (التابعة لشركة PureHealth): "إن حجم الطلبات وزيادة استخدام أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وتصفية السير الذاتية عبر الذكاء الاصطناعي يعني استبعاد العديد من السير الذاتية قبل وصولها إلى الموظف المسؤول. بات خبراء التوظيف الآن يعطون الأولوية للخبرات ذات الصلة العالية، والمهارات الجاهزة للدور الوظيفي، والمرشحين الذين يمكنهم تقديم قيمة فورية".

وأضاف بهاء: "يجب على المرشحين أن يكونوا أكثر تحديداً وظهوراً من خلال إضافة الكلمات الرئيسية (Keywords) المناسبة لوظائفهم، ليكونوا أكثر وضوحاً لأدوات البحث والذكاء الاصطناعي. إن السير الذاتية المصممة خصيصاً لكل وظيفة، والتواجد القوي على LinkedIn، والتواصل المباشر مع خبراء التوظيف وشبكات الصناعة هي أمور أساسية، خاصة في الأسواق التنافسية مثل الإمارات".

ما وراء زر "تقديم"

بينما تظل بوابات التقديم عبر الإنترنت هي نقطة الدخول الافتراضية، يحذر قادة التوظيف من أن الاعتماد عليها وحدها لم يعد كافياً. ففي منظومة الإمارات المهنية القائمة على الشبكات القوية، قد يكون "مَن يعرفك" ومدى جودة تلك المعرفة بنفس أهمية ما هو مكتوب في سيرتك الذاتية.

تؤكد كارونا أغاروال، مديرة شركة "Future Tense UAE"، أن الباحثين عن عمل الذين يركزون فقط على التقديم الإلكتروني يفقدون جزءاً حيوياً من معادلة التوظيف. وتقول: "بناء العلاقات هو المفتاح لتأمين الوظيفة التي تفضلها هنا. استخدم الشبكات الاجتماعية أو المهنية للتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين، الذين يمكنهم أن يصبحوا داعمين لك في أي فرص عمل محتملة ويضعونك في مقدمة الحشود".

وتضيف: "كما يساعد أيضاً تقديم مناهج مبتكرة، مثل تحليل الشركات التي تستهدف العمل بها وتزويدها بفرص عمل أو حلول جديدة، بدلاً من مجرد السعي للحصول على وظيفة".

هذا لا يعني أن التقديم عبر الإنترنت قد عفى عليه الزمن؛ حيث يشدد خبراء التوظيف على أنه لا يزال يلعب دوراً حيوياً — ولكن فقط عندما يتم بدقة.

تقول نيشا ناير، مديرة التوظيف في "Innovations Group": "يظل التقديم عبر الإنترنت وسيلة حاسمة ومنظمة للشركات لتعيين الموظفين، خاصة عبر البوابات والتطبيقات المخصصة. ومع ذلك، مع زيادة حجم الطلبات عاماً بعد عام، يعطي خبراء التوظيف في 2026 الأولوية للملاءمة والوضوح والتوافق. المرشحون الذين يتقدمون عبر الإنترنت بسير ذاتية محددة الهدف، ومجموعات مهارات واضحة، وملاءمة قوية للدور الوظيفي، لديهم فرص أكبر بكثير للدخول في القائمة المختصرة مقارنة بمن يقدمون طلبات عامة".

لماذا أصبحت "التوصيات" أهم من أي وقت مضى؟

يؤكد الخبراء أنه حتى أقوى سيرة ذاتية يمكن أن تفشل إذا كانت موجودة في عزلة. ويرى المتخصصون في هذا المجال أن التعامل مع السيرة الذاتية باعتبارها القطعة المركزية في البحث عن عمل هو خطأ — خاصة في سوق الإمارات القائم على العلاقات، حيث تفرق التوصيات (Referrals) بالفعل.

ويشير هيمانت جين، مدرب التحول المهني والتنفيذي المقيم في دبي، إلى أن صعود الفحص الآلي غير بشكل جذري الطريقة التي يجب أن يضع بها المحترفون أنفسهم. ويقول: "العديد من المحترفين البارعين معروفون جيداً داخل منظماتهم، لكنهم غير مرئيين إلى حد كبير خارجها. ويتحول هذا إلى عائق عندما يسعون لتغيير وظائفهم. نحن في سوق يتسم بفيض من العرض، حيث يتقدم الآلاف لكل وظيفة خلال يوم واحد من نشرها. يضطر خبراء التوظيف للاعتماد على أنظمة ATS المصممة لاستبعاد السير الذاتية وليس لتفسيرها. إذا لم تعتبر الخوارزمية ملفك الشخصي ذا صلة، فلن يصل أبداً إلى العيون البشرية. لقد خسرت قبل أن تدخل ساحة المعركة".

ويختتم قائلاً: "التوصيات تقطع هذا الضجيج؛ فالتوصية الموثوقة تمنح ملفك الشخصي فرصة للقتال قبل أن ترفضه الخوارزميات".