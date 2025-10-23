الذكاء الاصطناعي يختصر وقت دراسة الحالة الأسرية بأبوظبي

كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن منصتين رائدتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي، صُممتا لإحداث تحول في فهم الإمارة واستجابتها لاحتياجات سكانها.

تمثل "منصة الرفاه المجتمعي" و"منصة رؤى الدعم الأسري" تحولاً كبيراً من الخدمات الاجتماعية التي تستجيب للمشكلات إلى خدمات استباقية، بالاستفادة من كميات هائلة من البيانات الحكومية لتحديد التحديات قبل أن تتفاقم.

نظرة شاملة 360 درجة للاحتياجات المجتمعية

وأوضحت أسماء الراشدي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الرصد والأثر في دائرة تنمية المجتمع، أن "منصة الرفاه المجتمعي" طُوِّرت لتوفير رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لاحتياجات السكان في جميع أنحاء أبوظبي.

وقالت الراشدي: "نحن، كدائرة، نحاول فهم احتياجات سكان أبوظبي. هذه الاحتياجات تختلف من منطقة إلى أخرى... ولنكون استباقيين في تقديم الخدمات ونمتلك فهماً شاملاً، قمنا بتطوير هذه المنصة".

تعتمد "منصة الرفاه المجتمعي" على ثلاثة مصادر رئيسية للبيانات لبناء صورة كاملة لحياة السكان:

تدمج السجلات الحكومية من مختلف الجهات، بما في ذلك دوائر الصحة والتعليم والشرطة. تتضمن الاستبيانات وملاحظات المجتمع لالتقاط آراء السكان. تحلل البيانات الثانوية من المصادر عبر الإنترنت مثل مراجعات جوجل (Google reviews) وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور.

من خلال الجمع بين تيارات البيانات هذه، يمكن للمنصة تقييم الاحتياجات عبر أبعاد متعددة، بما في ذلك العلاقات المجتمعية، والروابط الأسرية، والصحة، والتعليم، والتوظيف، والاستقرار الاقتصادي. بعد ذلك، يحدد النظام المدفوع بالذكاء الاصطناعي أولويات التدخلات بناءً على التحديات المحددة التي تواجه كل حي.

وأشارت الراشدي: "تختلف الاحتياجات من منطقة إلى أخرى. على سبيل المثال، قد تحتاج المنطقة (س) إلى مستشفيات أو مراكز أسرية، بينما قد تواجه المنطقة (ص) تحديات تتعلق بجودة الهواء أو التلوث الضوضائي. الهدف من هذه المنصة هو استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تحديد أولويات احتياجات الناس من هذه المصادر".

المنصة حالياً في مرحلة تجريبية، وتعمل الدائرة عن كثب مع جميع الجهات الحكومية ليس فقط كمزودين للبيانات ولكن كشركاء في تطوير النظام.