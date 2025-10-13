الذكاء الاصطناعي يتنبأ بخطر السكري والسرطان في أبوظبي

تستخدم أبوظبي الذكاء الاصطناعي لمساعدة السكان على عيش حياة أطول وأكثر صحة من خلال التنبؤ بخطر الإصابة بأمراض مثل السكري والسرطان حتى قبل ظهور الأعراض.
وأطلقت دائرة الصحة في أبوظبي ملف مخاطر المريض المدعوم بالذكاء الاصطناعي في جميع المستشفيات والعيادات، مما يتيح للأطباء إجراء تدخلات مبكرة بناءً على البيانات الطبية مدى الحياة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الرعاية الصحية التي تتبناها الإمارة وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي طول العمر، وتقديم أفضل رعاية صحية، ومرونة النظام.
في حديثه عن هذه المبادرة خلال معرض جيتكس العالمي 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر، صرّح إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة أبوظبي، لصحيفة خليج تايمز : "لدينا في أبوظبي ما يُسمى بملف مخاطر المريض. يبحث هذا الملف عن 14 مرضًا مختلفًا، مثل احتمالية إصابة شخص ما بمرض السكري أو أنواع مختلفة من السرطان، ويُخبر الطبيب، بناءً على حالة المريض الذي أمامه مباشرةً، باحتمالية إصابته بهذا المرض... كما يُطلع الطبيب على المزيد من المعلومات - مثل الفحوصات المخبرية والزيارات الأخيرة التي أشارت إلى حالة استخدام الذكاء الاصطناعي بأن هذا الشخص لديه احتمالية متوسطة للإصابة بمرض السكري."
تقوم الأداة بتحليل البيانات المستمدة من السجل الصحي الكامل للفرد منذ ولادته، وتحديد الأنماط الدقيقة التي قد يغفل عنها حتى البشر.
الميزة الآن هي أنها تفحص سجلاتهم الصحية بالكامل منذ ولادتهم. فهي ترصد اتجاهاتٍ لا يستطيع البشر حتى اكتشافها. لكن ما تتيحه هو للأطباء، وهم قادرون على استخدام هذه المعلومات، وفهم سبب توصيتها بهذه الطريقة، ثم البدء في علاج المرضى قبل حدوثها. والنتيجة هي أن الناس يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، لأن اكتشاف هذه الأمور مبكرًا.
وأكد الجلاف أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى دعم الأطباء وليس استبدالهم.
الذكاء الاصطناعي موجود لدعم الطبيب. من المهم جدًا أن يكون النموذج قابلًا للشرح. إذا أشار إلى أن هذا الشخص لديه خطر متوسط، فإنه يُخبر الطبيب بالسبب. فهو لا يتصرف نيابةً عن الطبيب، بل يسمح له باستخدام معرفته وفهمه... ليحدد... خطرًا متوسطًا بناءً على هذه المؤشرات المختلفة، بنعم أو لا، وكيف أدمج ذلك في خطة علاجي؟ لذا، فإن أطبائنا في غاية الأهمية هنا. الأمر يتعلق بتزويدهم بأفضل الأدوات اللازمة لأداء عملهم بشكل أفضل.
تم دمج النظام بشكل كامل عبر شبكة الرعاية الصحية، مما يضمن الوصول السلس للبيانات لكل مريض.
جميع مستشفياتنا وعياداتنا متصلة ببوابة مخاطر المرضى... من خلال ما نسميه بوابة الأطباء. ثانيًا، إذا زرتَ طبيبًا لأول مرة، حتى لو لم تزر هذا المستشفى من قبل، فسيحتفظون بسجلك الكامل بزاوية 360 درجة بفضل ملفّي ، منصة تبادل المعلومات الصحية لدينا، ولديهم ملف تعريف مخاطر المريض مع نموذج المخاطر، حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى التي تُجري فيها هذه المحادثة. يغطي هذا النظام جميع السكان. لذا، فإن كل شخص في أبوظبي مُشمول فعليًا بهذا النموذج.
ويشمل نظام الذكاء الاصطناعي في أبوظبي أيضًا نماذج لغوية كبيرة مصممة لمساعدة الأطباء في الوقت الفعلي.
لدينا برنامجان رئيسيان للماجستير في القانون يعملان على مستوى النظام. أحدهما مساعد طبيب ذكي - مخصص أساسًا للطبيب الذي أمامك. يستطيع الطبيب كتابة بياناته، ومتى كان آخر فحص دم له، وهل هناك أي خلل؟ ويمسح النظام سجله الصحي بالكامل، ويعرض أهم المعلومات المتعلقة به في الأعلى. الفكرة الأساسية هي أنه عندما يكون الطبيب معك، فإن الأمر يتعلق بقدرته على التركيز عليك وتعظيم وقته معك.
وأضاف: "التطبيق الثاني صدر مؤخرًا، وهو ذكاء اصطناعي، ضمن تطبيق صحتنا (تطبيق جوال يدمج خدمات الرعاية الصحية والعافية). إنها وحدة ذكاء اصطناعي تتيح لك طرح أي أسئلة عن نفسك. وهكذا، يستطيع الفرد فهم قطاع الرعاية الصحية بشكل أفضل باللغة الطبيعية.