الذكاء الاصطناعي يتنبأ بخطر السكري والسرطان في أبوظبي

في حديثه عن هذه المبادرة خلال معرض جيتكس العالمي 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر، صرّح إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة أبوظبي، لصحيفة خليج تايمز : "لدينا في أبوظبي ما يُسمى بملف مخاطر المريض. يبحث هذا الملف عن 14 مرضًا مختلفًا، مثل احتمالية إصابة شخص ما بمرض السكري أو أنواع مختلفة من السرطان، ويُخبر الطبيب، بناءً على حالة المريض الذي أمامه مباشرةً، باحتمالية إصابته بهذا المرض... كما يُطلع الطبيب على المزيد من المعلومات - مثل الفحوصات المخبرية والزيارات الأخيرة التي أشارت إلى حالة استخدام الذكاء الاصطناعي بأن هذا الشخص لديه احتمالية متوسطة للإصابة بمرض السكري."