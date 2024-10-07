الذكاء الاصطناعي والاستدامة في النشر في"الشارقة للكتاب"

ستكون "التحولات الفكرية في مجال النشر" أحد أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثالثة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، والذي سيشهد مشاركة أكثر من 2500 دار نشر من 112 دولة.

يُقام المعرض في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل تحت شعار "يبدأ كل شيء بكتاب"، حيث سيجمع هذا الحدث المرتقب نخبة من الناشرين المحليين والعرب والدوليين، إلى جانب مؤلفين ومثقفين ومبدعين من مختلف التخصصات. خلال المعرض، ستتم مناقشة موضوعات أدبية وثقافية وفكرية مهمة، مما سيوفر منصة غنية لتبادل الأفكار، والمشاركة في حوارات تفتح آفاقاً جديدة أمام جمهور عالمي متنوع.