الذكاء الاصطناعي: ملاذ الأطفال الوحيدين في الإمارات

الطبيب النفسي المختص في علاج الأطفال الدكتور "سي بي بينو"، كبير الأطباء النفسيين والمدير الطبي في مركز الفشت الطبي، تحدث عن تجربته مع مريضة صغيرة بدأت تعيش كشخصية في لعبة على الإنترنت. قال: "كانت مدمنة على اللعبة لدرجة أنها بدأت تشعر بصدمات تلك الشخصية وتتصرف وفقاً لها. لقد مرت عدة سنوات، لكنها لم تتعافَ تماماً من المرض".

وبحسب الدكتور "بينو"، فإن الشباب الوحيدين والمستضعفين يلجؤون غالباً إلى العالم الرقمي أو "الأصدقاء" عبر الإنترنت بحثاً عن الراحة والصحبة. وتأتي تعليقاته بعد أن رفعت أم من فلوريدا دعوى قضائية ضد شركة ناشئة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي متهمة إياها بالتسبب في انتحار ابنها البالغ من العمر 14 عاماً في فبراير. وتزعم أن الصبي أصبح مدمناً ومرتبطاً بروبوت الدردشة الواقعي بشكل مخيف لدرجة أنه لم يرغب في العيش بدونه.