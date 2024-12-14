الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً للمحاسبين القانونيين بل يعزز دورهم

"يتم تسجيل كل معاملة. وكلما زادت البيانات التي يتم توليدها، كلما زادت الفرص المتاحة للمحاسبين القانونيين. ولكن هناك مشكلة واحدة. المشكلة هي أن هناك بيانات وشهادة يجب على المحاسبين القانونيين تقديمها، ولكن يتعين علينا أن ننتبه عند التصديق على البيانات إلى ما إذا كان يتم إعداد التقارير الأخلاقية من قبلنا أم لا"، هذا ما قاله لأعضاء مجتمعه المهني خلال الكلمة الافتتاحية.