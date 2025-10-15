الذكاء الاصطناعي لإنقاذ الأرواح : كندا والإمارات ترسمان ملامح السيادة الرقمية

عندما يستخدم جرّاح الأعصاب في تورنتو الذكاء الاصطناعي لكشف خلايا السرطان في الوقت الفعلي، فإن هذه التقنية لا تثير الإعجاب فحسب — بل تساهم في إنقاذ المرضى من الخضوع لعملية جراحية ثانية. وفي مستشفى كندي آخر، أصبح أطباء قسم الطوارئ يعالجون ما بين 30 إلى 40 في المئة من المرضى الإضافيين بفضل المساعدين الرقميين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، الذين يسجّلون الاستشارات الطبية تلقائيًا.

هذه الأمثلة، وفقًا لإيفان سولومون، أول وزير كندي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، تُظهر أن تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح ملموسًا بالفعل. وقال في حديثه إلى «الخليج تايمز»: «الأمر لا يتعلق باستبدال الناس، بل بتحسين النتائج دون زيادة الضغط على العاملين».

وخلال زيارة رسمية إلى أبوظبي، عقب مشاركته في جلسة ضمن فعاليات معرض «جيتكس 2025» وتوقيعه مذكرة تفاهم مع وزير الاستثمار الإماراتي، أكّد سولومون أن تجربة كندا تُظهر كيف يمكن أن تتطور الابتكارات في الخدمات العامة بمسؤولية. وأضاف: «هذه القصص من كندا تعكس ما نشهده هنا في الإمارات. الذكاء الاصطناعي يغيّر حياة الناس بهدوء — ليس عبر الخيال العلمي، بل من خلال الابتكار العملي».

مسارات متوازية في قيادة الذكاء الاصطناعي

أشار الوزير إلى أن كلا البلدين كانا من أوائل الدول التي تعاملت مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية وطنية. وقال: «كانت الإمارات أول دولة في العالم لديها وزير للذكاء الاصطناعي، بينما أطلقت كندا أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، والآن أنا أول وزير يحمل هذا المنصب في كندا، لذلك لدينا الكثير من القواسم المشتركة».

النموذج الكندي قائم على الثقة والمساءلة — وهو نهج قال سولومون إنه ينسجم مع تركيز الإمارات على الأخلاقيات والحوكمة. وأضاف: «نحن نركز معًا على كيفية جعل التقنية تعمل لصالح الإنسان، وليس العكس».

سرعة الابتكار — وسرعة الثقة

ووصف الوزير هذه المرحلة بأنها «لحظة مفصلية» في تاريخ التقنية العالمية، محذرًا من أن على الحكومات أن تتحرك بسرعة ولكن بحذر. وأوضح: «التكنولوجيا تتحرك بسرعة الابتكار، لكن تبنّيها يتحرك بسرعة الثقة».

وأطلقت كندا «فريق العمل الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي لمدة 30 يومًا» لتحديث استراتيجيتها الوطنية قبل سنتين من الموعد المحدد. ويعمل هذا الفريق على التشاور مع الباحثين والمعلمين والخبراء الصناعيين لتحقيق التوازن بين النمو والأمان. وقال الوزير: «علينا أن نبني بسرعة، ولكن علينا أن نبني بالطريقة الصحيحة. فإذا لم يثق الناس بها، فلن يستخدموها».

الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي

جاءت تصريحات سولومون فيما ترسخ الإمارات مكانتها كمركز عالمي لاستثمارات وبنى الذكاء الاصطناعي. وقال: «لقد أصبحت الإمارات واحدة من أكثر الدول تطورًا في العالم من حيث الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية. إن حجمها ورأس مالها وطموحها تجذب أفضل العقول على مستوى العالم — ولهذا فإن التعاون بين بلدينا مهم للغاية».

وأضاف أن البلدين يشتركان في الإيمان بالاعتماد الذاتي التكنولوجي. وقال: «ينبغي لكندا أن تمتلك أدوات وقواعد العصر الرقمي. والإمارات تدرك هذا الدافع تمامًا — أن تبني مستقبلها بدلاً من أن تستأجره».

وتُبرز التطورات الإقليمية الأخيرة هذا المفهوم؛ إذ أفادت رويترز بأن «حرم ستارغيت للذكاء الاصطناعي» في الإمارات، وهو منشأة بقدرة 200 ميغاواط مخصصة للحوسبة المعمّقة، سيبدأ العمل العام المقبل، فيما أطلقت شركة «نفيديا» ومعهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي مؤخرًا مختبرًا مشتركًا للذكاء الاصطناعي والروبوتات في العاصمة.