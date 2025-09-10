الذكاء الاصطناعي في قفص الاتهام : محامو الإمارات يوازنون بين فوائده ومخاطره

يشق الذكاء الاصطناعي طريقه إلى المكاتب القانونية في الإمارات العربية المتحدة، مما يساعد المحامين على توفير الوقت في العمل الروتيني. ومع أنه يوفر الكفاءة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذه التقنية لا تزال تنطوي على مخاطر، ولا يمكنها أن تحل محل الحكم البشري.

قال الدكتور عبد الله الناصر، المحامي والمستشار القانوني، إن دور الذكاء الاصطناعي في القانون يتجاوز النظريات. وأضاف خلال جلسة ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، الذي عُقد في اليوم الأول بمركز الشارقة للمعارض: "نشهد اليوم تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي. تستطيع الأنظمة مسح العقود، ومراجعة كميات هائلة من الوثائق، بل وحتى التحقق من السوابق القانونية". وتابع: "ما كان يستغرق ساعات من المراجعة اليدوية، أصبح الآن يُنجز في دقائق".

وفقًا للناصر، يُمكن لهذا التحول أن يُتيح للمحامين التركيز على الاستراتيجية وبناء القضايا. وأشار إلى أن التكنولوجيا قادرة على خفض التكاليف على العملاء وتحسين سرعة الخدمات القانونية. ومع ذلك، فقد وضع حدودًا واضحةً فيما يتعلق بالمسؤوليات الأساسية. "يقوم دور المحامي والقاضي على التفسير والإنصاف والقيم. هذه أمور لا تستطيع أي آلة فهمها تمامًا. الذكاء الاصطناعي قادر على دعمنا، لكنه لا يستطيع أن يحل محلنا."

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

عادل فاخر، المحامي والمستشار القانوني، أكد على هذه النقاط، وسلط الضوء على مخاطر الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي. وقال: "يجب أن نتذكر أن هذه التكنولوجيا لا تزال في طور التطوير. الذكاء الاصطناعي قد يُنتج أخطاءً، وإذا اعتمدنا عليه دون وعي، فقد تكون الأخطاء جسيمة".

أوضح فاخر أنه على عكس المهام الإدارية الروتينية، يتطلب الحكم القانوني السياق والحساسية. وقال: "قد تحتوي الوثيقة على الكلمات الصحيحة، لكن المعنى غالبًا ما يعتمد على التفسير البشري. لا يمتلك الذكاء الاصطناعي نفس الفهم للعدالة أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية. لذلك، يجب أن تبقى القرارات النهائية دائمًا في أيدي البشر".

اتفق الخبيران على أن مستقبل القانون سيتضمن استخدامًا أوسع للذكاء الاصطناعي كأداة داعمة. ويريان فوائد في استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام المتكررة التي تُبطئ حاليًا الإجراءات القانونية، مثل مراجعة آلاف الصفحات من ملفات القضايا أو مقارنة شروط العقود. لكنهما أكدا على ضرورة عدم نقل المسؤولية والمساءلة إلى الآلة.

أشار الناصر أيضًا إلى فرص التعليم والتدريب القانوني. وقال: "ينبغي على المحامين الشباب تعلم كيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية. فالمهنة تتطور، ومن يتكيف مع هذا التطور سيكون أكثر كفاءةً وتنافسية".

وأضاف فاخر أن الأطر التنظيمية ستحتاج أيضًا إلى مواكبة هذا التطور. "كما هو الحال مع دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات أخرى، يجب أن يكون لدى القطاع القانوني إرشادات واضحة لاستخدامه. وينبغي أن يكون الهدف تعزيز الكفاءة مع ضمان العدالة."

عكست الجلسة موضوعًا أوسع نطاقًا في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، حيث تُعتبر التكنولوجيا والاتصالات محركات للتغيير في مختلف القطاعات الحكومية والمهنية. أما في المجال القانوني، فكانت الرسالة واضحة: الذكاء الاصطناعي قادر على أن يكون مساعدًا قويًا، ولكنه لا يستطيع، ولا ينبغي له، أن يحل محل الدور البشري في تحقيق العدالة.