"الذكاء الاصطناعي في خدمة الرحمة".. دبي تطلق "محطات إحسان" لإطعام الحيوانات الضالة

رحب بعض سكان دبي بمبادرة جديدة تهدف إلى دعم الحيوانات الضالة، بعد إطلاق برنامج ‘محطات إحسان’ من قبل بلدية دبي، والذي يقدم محطات تغذية تعمل بالذكاء الاصطناعي للحيوانات الضالة في جميع أنحاء الإمارة.
تستخدم المبادرة أجهزة ذكية مصممة لتحديد الحيوانات الضالة وتوزيع الطعام تلقائيًا، مع جمع البيانات لمساعدة السلطات على فهم وإدارة أعداد الحيوانات الضالة بشكل أفضل. يتم تنفيذ المشروع حاليًا من خلال 12 محطة مثبتة في مواقع مختارة في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك الحدائق العامة والمرافق التي تديرها دبي القابضة.
بالنسبة للعديد من السكان المشاركين في رعاية الحيوان، تمثل المبادرة خطوة نحو نهج أكثر تنظيمًا وإنسانية في رعاية الحيوانات الضالة. وقالت رائدة الأعمال لورنا بانكروفت إنها تشجعت لرؤية التكنولوجيا تُستخدم لمعالجة هذه المشكلة.
“أعتقد أنها خطوة إيجابية وتقدمية للغاية،” قالت. “حقيقة أن بلدية دبي تستكشف التكنولوجيا والابتكار لدعم رعاية الحيوان تظهر التزامًا حقيقيًا بتحسين وضع الحيوانات الضالة.”
ومع ذلك، أشارت إلى أن برامج التغذية وحدها لا يمكنها حل التحدي الأوسع لأعداد الحيوانات الضالة.
“القضية الرئيسية هي السيطرة على الأعداد، لذا يجب أن تسير مبادرات التغذية جنبًا إلى جنب مع برامج تعقيم قوية لمنع زيادة الأعداد،” أضافت بانكروفت. كما سلطت الضوء على الدور الذي يلعبه المتطوعون الذين يكرسون بالفعل وقتًا وموارد كبيرة لرعاية الحيوانات الضالة في جميع المجتمعات.
كما أعرب ستيف كاربنتر، من ويلز، وهو منقذ قطط منذ فترة طويلة، عن دعمه للمبادرة، قائلاً إن التغذية المنظمة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا عند إدارتها بشكل صحيح. عاش كاربنتر في المنطقة لمدة 13 عامًا وساعد سابقًا في إدارة برنامج تغذية وإنقاذ خلال فترة إعداد الموقع لمعرض إكسبو 2020 دبي’.
وأضاف كاربنتر أن المجتمعات المشاركة في أعمال الإنقاذ سترحب بتوسيع البرنامج، لكنه أكد أن النجاح على المدى الطويل يعتمد على إقران محطات التغذية ببرامج الإمساك والتعقيم والإعادة (TNR) لتحقيق استقرار أعداد الحيوانات الضالة.
ردد محبو الحيوانات آراء مماثلة. وقالت ديبيكا فاسانث، مالكة حيوانات أليفة ترعى العديد من الحيوانات في المنزل، إن المبادرة تعكس التزام البلاد’ المتزايد برعاية الحيوان.
“إنه لأمر رائع حقًا أن نرى شيئًا يتم إنجازه للحيوانات الضالة بطريقة أكثر تنظيمًا،” قالت. “هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في المساعدة، لكنهم لا يعرفون دائمًا أفضل طريقة للقيام بذلك، لذا فإن وجود محطات تغذية منظمة هو خطوة إيجابية.”
وأضافت أنه بينما يمكن لمحطات التغذية أن تحسن الرفاهية من خلال توفير مصادر غذاء موثوقة، يجب دمجها مع برامج التعقيم وحملات التبني لخلق حلول طويلة الأمد.