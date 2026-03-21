"الذكاء الاصطناعي في خدمة الرحمة".. دبي تطلق "محطات إحسان" لإطعام الحيوانات الضالة

رحب بعض سكان دبي بمبادرة جديدة تهدف إلى دعم الحيوانات الضالة، بعد إطلاق برنامج ‘محطات إحسان’ من قبل بلدية دبي، والذي يقدم محطات تغذية تعمل بالذكاء الاصطناعي للحيوانات الضالة في جميع أنحاء الإمارة.

تستخدم المبادرة أجهزة ذكية مصممة لتحديد الحيوانات الضالة وتوزيع الطعام تلقائيًا، مع جمع البيانات لمساعدة السلطات على فهم وإدارة أعداد الحيوانات الضالة بشكل أفضل. يتم تنفيذ المشروع حاليًا من خلال 12 محطة مثبتة في مواقع مختارة في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك الحدائق العامة والمرافق التي تديرها دبي القابضة.

بالنسبة للعديد من السكان المشاركين في رعاية الحيوان، تمثل المبادرة خطوة نحو نهج أكثر تنظيمًا وإنسانية في رعاية الحيوانات الضالة. وقالت رائدة الأعمال لورنا بانكروفت إنها تشجعت لرؤية التكنولوجيا تُستخدم لمعالجة هذه المشكلة.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

“أعتقد أنها خطوة إيجابية وتقدمية للغاية،” قالت. “حقيقة أن بلدية دبي تستكشف التكنولوجيا والابتكار لدعم رعاية الحيوان تظهر التزامًا حقيقيًا بتحسين وضع الحيوانات الضالة.”