الذكاء الاصطناعي في بورصات الإمارات: استشارات استثمارية رقمية بمعايير أمان عالمية

سمحت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، لشركات إدارة المحافظ المرخصة بتقديم خدمات الاستشارات الروبوتية، في خطوة استراتيجية نحو إرساء بيئة استثمارية رقمية آمنة في الدولة.

وقالت الهيئة إنها وافقت على تنظيم خدمة المستشار الآلي، مما يسمح للشركات بتقديم الخدمات من خلال منصات رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة لتقديم توصيات استثمارية آلية.

ولضمان حماية المستثمرين، يضع الإطار التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والسلع عمليات تدقيق مستقلة إلزامية لتكنولوجيا المعلومات، ومعايير صارمة للأمن السيبراني، ومراجعات منتظمة للخوارزميات والأنظمة، والإفصاح الكامل عن تكاليف الخدمة ومخاطرها.

عادةً ما تُقدّم البنوك والشركات المالية الكبرى خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية لعملائها من أصحاب الثروات الكبيرة والشركات الخاصة، مما يُمكّنهم من تنمية ثرواتهم وتحقيق أهدافهم المالية. تُقدّم هذه الشركات استراتيجيات استثمار مُصمّمة خصيصًا، وتخصيصًا للأصول، وإدارةً مُستمرةً لمحافظ الاستثمار.

وبحسب تقرير الثروة العالمية 2024 الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، فإن صافي ثروة الإمارات العربية المتحدة بلغ 2.9 تريليون دولار في عام 2023، حيث نمت الثروة المالية بنسبة 10% من عام 2022 إلى عام 2023.

وتلتزم هذه الخدمات بمعايير عالية من الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين ضمن أطر إدارة المحافظ المعتمدة، سواء كانت تقديرية أو غير تقديرية ووفقاً لاتفاقيات العملاء.

وقال وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن هذا المشروع يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي المستوى من خلال تعزيز الابتكار المستمر وتنفيذ أطر تنظيمية ديناميكية مصممة لمعالجة تحديات السوق المستقبلية.

وقال العوضي: "إن دمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار الاستثماري ليس مجرد تطور تكنولوجي، بل هو نقطة تحول تحويلية تعزز كفاءة إدارة المحافظ وتفتح فرصاً غير مسبوقة لتمكين المستثمرين من حلول مالية ذكية ومستدامة وآمنة".

وستعمل خدمات المستشار الآلي على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسريع تبني التقنيات الرقمية، والمساهمة في رؤية الإمارات 2031 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنافسي ومستدام.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن خدمات الاستشارة الروبوتية هي جزء من مبادرتها لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى حلول استثمارية ذكية وآمنة.

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