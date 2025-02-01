الذكاء الاصطناعي في الإمارات: أداة تغيير في التعليم والصناعة
مع دخول آلاف الخريجين الجدد إلى القوى العاملة كل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح النقاش حول الاستخدام "الصحيح" للذكاء الاصطناعي موضوعاً مهماً للنقاش على نحو متزايد، ويشمل كل من الأوساط الأكاديمية والصناعة.
يستخدم الخريجون والطلاب الجدد الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أهميتهم في عالم مدفوع بالتكنولوجيا بشكل متزايد، حيث أن الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى التخلف عن الركب. ويدعو العديد من الطلاب جامعاتهم إلى تبني التكنولوجيا بدلاً من تجنبها. ومع ذلك، فإن ردود الفعل على استخدام الذكاء الاصطناعي - على الرغم من كونها إيجابية بشكل عام - متباينة.
وهذه هي حال المهندس الساحلي خالد القرش، الذي تمنى بعد تخرجه أن يتعلم المزيد عن الذكاء الاصطناعي في الجامعة. فعندما كان طالباً، لم يكن استخدام الذكاء الاصطناعي منتشراً على نطاق واسع، وكان عدد قليل جداً من الناس على دراية به.
عندما بدأ العمل، لاحظ انتشار الذكاء الاصطناعي في مجاله على الرغم من بعده عن هندسة البرمجيات. وقد اندهش إلكرش من مدى تقدم الذكاء الاصطناعي منذ بداياته خلال سنوات دراسته الجامعية. وقال لصحيفة خليج تايمز : "لقد فوجئت قليلاً بقدرة هذه الأدوات. فالأشياء التي كانت تستغرق ساعات في الماضي يمكن إنجازها الآن في دقائق".
وأشار المهندس إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر شعبية، وأن استخداماته تتوسع يوميا. وأضاف: "يمكنك أن ترى استخدامه في أشياء مثل أتمتة التصميم، وتحليل البيانات، وحتى كتابة التقارير".
تقليل العمل المزدحم
يستخدم القرش الذكاء الاصطناعي، وخاصة ChatGPT، لتقليل العمل المزدحم. ويستخدم نموذج اللغة الكبير (LLM) لتحويل الصور إلى نص، وقراءة المستندات الطويلة، وتقديم ملخصات موجزة.
ورغم أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع القيام بمهام هندسية معقدة، إلا أن القرش يقول إن استخدامه الأساسي للمهندسين هو توفير الوقت. والآن يستطيع هو وفريقه تفويض المهام المتكررة إلى الذكاء الاصطناعي والتركيز على حل المشكلات الأكثر أهمية.
بالنسبة لطلاب الهندسة الذين يعانون من ضيق الوقت في إنجاز المقررات الدراسية، أوصى بتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال قبل كل شيء. وقال المهندس إنه لا يحل محل الدراسة المستمرة والعمل العملي ولا ينبغي اعتباره "بديلاً" لأي شيء.
"أود بالتأكيد أن أشجعهم [الطلاب والمهندسين] على التعرف على الذكاء الاصطناعي. فهو أداة تغييرية لتوفير الوقت وتعزيز الإنتاجية."
"الأمر كله يتعلق بالتنظيم"
على الرغم من أن أماكن العمل تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل الخاص بها، إلا أن المؤسسات التعليمية كانت أكثر ترددًا في هذا الصدد.
وقال "دارا فارام"، طالب ماجستير وباحث في مجال التعلم الآلي، إن الجامعات لم تتعود بعد على استخدام الذكاء الاصطناعي "على الورق". وأضاف أن أساتذة الهندسة والطلاب يستخدمون الذكاء الاصطناعي بنشاط، ولكن على نطاق محدود فقط، لتجنب العواقب.
وقال إن الذكاء الاصطناعي ساعده في ربط الأفكار أكثر من حل المشكلات؛ "إنه يسمح لك برؤية الأشياء من وجهات نظر مختلفة ورسم أوجه تشابه لم تكن لتتعرف عليها لولا ذلك". وقال إن هذا التعرف على الأنماط هو ما ساعده في بحثه.
"حتى لو كان الاتصال ضعيفًا، فإن GPT والبرامج الأخرى ستتيح لك معرفة وجوده."
واعترف فارام، أنه في هذه المرحلة، يجب استخدام الذكاء الاصطناعي فقط للتنظيم - لأنه لا يمكنه فعل سوى ما تم تعليمه.
ورغم أن بيانات التعلم الخاصة بالذكاء الاصطناعي هائلة، فإنه لا يسمح بالتفكير الإبداعي المستقل، والذي قال إنه العنصر البشري المميز في الهندسة.
وحذر الباحث من الإفراط في الاعتماد، قائلاً إنه مع تجاهل الموارد عبر الإنترنت لصالح ChatGPT، تنفد المعلومات التي يتم تدريب الذكاء الاصطناعي عليها. وأشار إلى أنه "في الأساس، قد نصل إلى نقطة حيث لم يعد بإمكان GPT "حل" المشكلات الجديدة لأن جميع المعلومات المتاحة أصبحت قديمة، وقد يتم توليد بعضها بواسطة ChatGPT. إنه مثل تفرد المعلومات".
إعداد مفتوح ومراقب
لقد تقبل المهنيون والطلاب الذكاء الاصطناعي بكل سرور ودمجوه في سير عملهم، لكن الأكاديميين لا يزالون على خلاف حول كيفية التعامل معه على الرغم من القبول.
وأشار البروفيسور "بايازهي جاياشري"، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة ولونجونج، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا لا مفر منه، قائلاً: "يعتمد مستقبل الأعمال على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بطرق استراتيجية لدفع نمو الأعمال والقدرة التنافسية".
ولفت إلى أن منهج جامعة ولونجونج يتضمن العديد من الدورات التدريبية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تركز على "التحليلات التنبؤية والوصفية، وأدوات علوم البيانات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي التوليدي".
ولكن من المهم بنفس القدر معرفة كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي، ومن المهم أيضًا فهمه بعناية. وتحقيقًا لهذه الغاية، قالت رئيسة قسم هندسة الكمبيوتر والمعلوماتية في جامعة ميدلسكس دبي، البروفيسورة فهميدة حسين، إنهم بدأوا في تقديم دورات متخصصة تستكشف الأبعاد التقنية والأخلاقية والمجتمعية للذكاء الاصطناعي.
ورغم أن فصول الذكاء الاصطناعي تشكل أهمية بالغة في تعليم الذكاء الاصطناعي، فإن مراقبة استخدام الطلاب له نفس الأهمية. ووفقاً للأستاذ جياكومو شيوزا من الجامعة الأميركية في الشارقة، فإن أفضل طريقة لتعليم الطلاب الاستخدام الصحيح للذكاء الاصطناعي هي السماح لهم باستخدامه في بيئة مفتوحة وخاضعة للمراقبة.
وقال "الشفافية والصدق مهمان للغاية. لا ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي شيئًا نستخدمه في السر وكأنه شيء قذر".
وقال تشيوزا، الذي يدرس العلوم السياسية، إن طلابه يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي إذا وثقوا كل استخداماتهم في إعلان للذكاء الاصطناعي. وأضاف الأستاذ أنه يسمح "بالذكاء الاصطناعي كمساعد بحثي يعد بعض المواد الأساسية لنا للعمل عليها باستخدام حدسنا ومهاراتنا وفضولنا"، بشرط استخدام الاستشهادات المناسبة وفقًا لقواعد الجمعية الأمريكية لعلم النفس.
وفي حين اتفق الأساتذة الثلاثة على أهمية إدخال الذكاء الاصطناعي في مناهجهم الدراسية، إلا أنهم اختلفوا حول تأثيره.
ويعتقد جاياشري أن أتمتة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى التخلص التدريجي من الوظائف المبتدئة وتزعم أن "إعادة التدريب" ستكون ضرورية للبقاء في سوق العمل الجديد. من ناحية أخرى، قال حسين إن الذكاء الاصطناعي بالنسبة للخريجين الجدد "ممكّن وليس حاجزًا" وسيضمن عدم وقوعهم على حين غرة عندما يبدأون العمل.
وقال شيوزا إن العنصر البشري "المتميز" سيظل دائمًا أكثر قيمة، حتى في بداية حياته المهنية. وقال: "لا أحد يريد أن يُعرف بأنه شخص يرتدي ساعة رولكس مزيفة، وينطبق الأمر نفسه على استخدامات الذكاء الاصطناعي".
وفي تأمله للمحادثة، اختتم تشيوزا بملاحظة حذرة: "لقد كتبت هذا بنفسي دون استخدام الذكاء الاصطناعي. ومن يدري ما الذي قد يفعله الذكاء الاصطناعي به".