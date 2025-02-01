الذكاء الاصطناعي في الإمارات: أداة تغيير في التعليم والصناعة

وحذر الباحث من الإفراط في الاعتماد، قائلاً إنه مع تجاهل الموارد عبر الإنترنت لصالح ChatGPT، تنفد المعلومات التي يتم تدريب الذكاء الاصطناعي عليها. وأشار إلى أنه "في الأساس، قد نصل إلى نقطة حيث لم يعد بإمكان GPT "حل" المشكلات الجديدة لأن جميع المعلومات المتاحة أصبحت قديمة، وقد يتم توليد بعضها بواسطة ChatGPT. إنه مثل تفرد المعلومات".