الذكاء الاصطناعي سلاح غير مرئي في استراتيجية الأمن والمرونة الوطنية في الإمارات

في النزاعات الحديثة، غالباً ما لا تكمن الميزة الحاسمة في القوة النيرانية فحسب، بل في المعلومات. إن تحديات القرن الحادي والعشرين تُخاض بشكل متزايد في تدفقات البيانات، وشبكات الاستشعار، وأنظمة اتخاذ القرار، قبل وقت طويل من وصول أي شيء إلى ساحة المعركة.
ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الطلبات في برنامج الخبراء الوطنيين - مسار الذكاء الاصطناعي (NEP-AI) في دولة الإمارات، يوضح الخبراء الوطنيون لماذا سيعتمد الجيل القادم من الأنظمة الحيوية على الخوارزميات بقدر اعتماده على الأجهزة والمعدات.
بدءاً من أنظمة اعتراض الدفاع الجوي وشبكات الأمن السيبراني، وصولاً إلى تنسيق اللوجستيات ومراقبة البنية التحتية، يشكل الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد كيفية كشف الدول للمخاطر، ومعالجة البيانات، والاستجابة تحت الضغط.
في جميع أنحاء العالم، تعمل الحكومات على دمج الذكاء الاصطناعي في الهيكل الذي يدعم الأمن القومي والمرونة التشغيلية. فالكثير من الأمن الحديث يتكشف الآن بعيداً عن مسرح الصراع المرئي، داخل الخوارزميات، والأنظمة التنبؤية، والتدفقات الهائلة للبيانات التي تحدد مدى سرعة فهم الدولة للعالم من حولها واستجابتها له.
ودولة الإمارات ليست استثناءً. فمن خلال برنامج الخبراء الوطنيين – مسار الذكاء الاصطناعي (NEP-AI)، تستثمر الدولة في جيل جديد من الكوادر الإماراتية المحترفة القادرة على فهم ونشر وحوكمة الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية. ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 23 مارس، يسلط البرنامج الضوء على الأهمية المتزايدة للخبرة الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.
تحدثت صحيفة "خليج تايمز" مع المتحدثين باسم البرنامج وخريجيه حول الدور المتوسع للذكاء الاصطناعي في الأمن الحديث والمرونة الوطنية.
صرح الدكتور خالد النقبي، المتحدث باسم برنامج (NEP-AI)، لصحيفة خليج تايمز قائلاً: "لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد حديث عن الابتكار، بل أصبح جزءاً من كيفية حماية الدول الحديثة لبنيتها التحتية، وإدارة المخاطر، والحفاظ على استمرارية العمليات".
يتم دمج الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في الأنظمة التي تراقب المجال الجوي، وتدير سلاسل التوريد، وتؤمن الشبكات المالية، وتدعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي عبر المؤسسات. وأضاف النقبي: "في بيئة اليوم، يدعم الذكاء الاصطناعي كل شيء، من الدفاع السيبراني والتحليل الأمني التنبؤي إلى حماية البنية التحتية الحيوية. والنقطة الجوهرية هي أن هذه القدرة يجب أن تكون موجودة داخل المؤسسات، وليس خارجها".
يستهدف برنامج (NEP-AI) المتخصصين الإماراتيين ذوي الخبرة العاملين بالفعل في القطاعات الحكومية والاستراتيجية. وينضم المشاركون إلى البرنامج بمشروع تخرج محدد مسبقاً يعالج تحدياً مؤسسياً قائماً.
يبدأ البرنامج الذي يمتد لثمانية أشهر بالأسس التقنية، مع التركيز على "مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي" (AI stack)، بما في ذلك البنية التحتية، وأنظمة البيانات، والنماذج، وقدرات الحوسبة.
وأوضح المتحدث فيصل الحاوي: "تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على بنية تحتية مادية مثل الرقائق، ومسارات البيانات، والطاقة، والقدرة الحوسبية. إن فهم هذه الأسس أمر ضروري إذا أرادت المؤسسات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في البيئات ذات المخاطر العالية".
ومن هناك، ينتقل البرنامج نحو التطبيقات القطاعية والقيادة؛ حيث يستكشف المشاركون كيفية نشر الذكاء الاصطناعي عبر 25 قطاعاً ذات أولوية وطنية، بما في ذلك الحكومة الرقمية، والطاقة، والنقل، والتمويل، والأمن السيبراني. وتعتمد هذه القطاعات بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأنظمة المعقدة، وتحليل كميات هائلة من المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بشكل أسرع.
وقال الحاوي: "المرونة اليوم تعتمد على مدى كفاءة المؤسسات في معالجة المعلومات. والذكاء الاصطناعي يعزز تلك القدرة، سواء من خلال أنظمة الإنذار المبكر، أو مراقبة الأمن السيبراني، أو التنسيق التشغيلي".
من جانبه، قال الدكتور حمد الكعبي، وهو خبير في برنامج الخبراء الوطنيين يمثل قطاع تكنولوجيا الدفاع المتقدمة، إن دولة الإمارات عززت قدراتها في أنظمة الدفاع من الجيل القادم والروبوتات، ودمجت الذكاء الاصطناعي عبر المنصات الحديثة.
وأضاف: "إن دمج الذكاء الاصطناعي في تقنيات الدفاع يغير كيفية كشف الأنظمة للتهديدات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الفعالية التشغيلية. إن تطوير الخبرات الوطنية في هذه التقنيات أمر أساسي مع تحول أنظمة الدفاع لتصبح معتمدة بشكل أكبر على البيانات والأنظمة ذاتية التحكم".
بينما يستمر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل كيفية إدارة الدول للأمن والبنية التحتية والأنظمة المعقدة، يعكس نهج دولة الإمارات تركيزاً مدروساً على العنصر البشري.
وقال خالد النعيمي، المتحدث باسم برنامج (NEP-AI): "التكنولوجيا وحدها لا تخلق المرونة. بل البشر الذين يفهمون التكنولوجيا، والقطاع، والسياق الوطني هم من يصنعون الفرق في نهاية المطاف". وأضاف: "في عصر تشكل فيه سرعة المعلومات وذكاء الأنظمة بشكل متزايد مشهد الأمن الحديث، أصبح بناء تلك القدرة البشرية أولوية استراتيجية".
بالنسبة لدولة الإمارات، فإن الاستثمار في خبرات الذكاء الاصطناعي الإماراتية ليس مجرد طموح تكنولوجي؛ بل هو اعتراف بأنه في عالم تتحرك فيه المعلومات أسرع من الأحداث نفسها، يبدأ الاستعداد بالخبراء الذين يفهمون الأنظمة التي تشكل هذا العالم.