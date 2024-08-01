الذكاء الاصطناعي: تهديد جديد لمشاهير وسائل التواصل
في الشهر الماضي، كان فنان هندي يشتهر بأداء العديد من الأغاني الناجحة قد تعرض لتقديم مخالفة له تتعلق بحقوق النشر و طلب منه إزالة المخالفة بعد أن زُعِم أنه يستخدم محتوى محمي بحقوق النشر. وبعد أن تم تعليق حسابه من قبل "ميتا" "Meta"، بدأ يتلقى رسائل على حسابه على "تيليجرام" "Telegram" وعلى رقم "واتساب" "WhatsApp" الخاص بمديره لدفع فدية بعملة البيتكوين.
وفي حالة حديثة أخرى، تم استهداف مدون عربي يختص في مجال السفر والطعام بسبب انتهاك حقوق النشر لعلامات السفر التجارية التي تظهر عن غير قصد في مقاطع الفيديو الخاصة به. ويُزعم أن المخترق استخدم الذكاء الاصطناعي للإبلاغ عن أكثر من 20 مقطع فيديو يحمل شعار علامة تجارية أو الإشارة إليها. خاطب قانونيون "ميتا" لكن الأمر استغرق ثلاثة أيام لاستعادة الحساب، وكان المخترقون قد استهدفوا بالفعل حساباته الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي مما جعله يفقد ما يقرب من مليون متابع عبر المنصات المختلفة.
قال رياض كمال أيوب، المدير العام لمجموعة رياض، لصحيفة "خليج تايمز": "يجد المتسللون دائماً طرقاً جديدة ومبتكرة للابتزاز. في السنوات الأربع الماضية، أصبحوا أكثر ذكاءً في مجال التكنولوجيا ويستخدمون الآن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لانتهاك مواد حقوق النشر واستهداف الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير".
وأشار أيوب إلى أن "استخدام المخترقين لنهج حقوق النشر لاستهداف الشركات وأصحاب النفوذ والمشاهير في الشرق الأوسط ليس بالأمر الجديد"، وأضاف: "بدأت هذه الظاهرة في عام 2020 لكن أصبح المختقون الآن يستخدمون أدوات أكثر تطوراً مثل الذكاء الاصطناعي لتحديد ضحاياهم".
وأضاف: في أوائل عام 2020، استهدف المخترقون حسابات مديري وسائل التواصل الاجتماعي. حيث دفع ذلك المؤثرين والمشاهير والشركات إلى جعل حقوق النشر والحذف تتم بواسطة مدير وسائل التواصل الاجتماعي فقط".
ووضح: "في حالة الفنان الهندي، كانت الذريعة المستخدمة هي أنه لا يملك حقوق النشر للأغنية كما تدعي إحدى القنوات الموسيقية. إن الفنانين في مثل حالته في الواقع لا يملكون حقوق كلمات الأغنية أو الموسيقى أو كليهما. وفي بعض الحالات، يُسمح لهم بالغناء في أحد العروض ولكن لا يُسمح لهم بتحميل الأغنيات على منصات التواصل الاجتماعي".
"يقال أن المخترقين استخدموا منصة قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي وجهتهم إلى "أدنى حد من الانتهاك" وقاموا باستخدام ذلك للمطالبة بفدية. في هذه الحالة، كان الاستهداف يتم بشكل استراتيجي للغاية من حيث التوقيت إذ أن الفنان المذكور كان يقدم أداءً في حفل زفاف مؤخراً في مومباي".
الإبلاغ الفوري عن الانتهاك
وفي الوقت نفسه، إن الملحن والمغني والشاعر الباكستاني الشهير مصطفى زاهد، الذي له خمسة ملايين متابع على منصة "سبوتيفاي" "Spotify"، قدم نصيحة لأقرانه وزملائه بأن يقوموا بتسجيل حقوق النشر الخاصة بهم دائماً والاستعانة بالشركات التي تعمل في المجال. ويقول أنه بناءً على تجربته الخاصة، يجب الإبلاغ عن أي انتهاك على الفور.
وأكد أيوب: "يجب أن نستوعب أن المتسللين يبحثون عن روابط ضعيفة في المحتوى الخاص بك. إنهم يستخدمون الاستنساخ أو التزييف العميق للمحتوى لخلق مخالفة لحقوق النشر تكون جديرة بالتصديق على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. ولهذا من الضروري جداً الاستعداد لأي هجوم إلكتروني. إن الوقاية والالتزام الدقيق بحقوق الطبع والنشر، مع المراقبة الذاتية لمحتواك، هو أمر بالغ الأهمية لحمايتك من المخترقين".
المشورة القانونية
وقال خليفة عبد الله بن هويدن الكتبي، محامٍ إماراتي بارز: "يجب على الشركات وصانعي المحتوى والمؤثرين الحرص على حصولهم على المشورة القانونية وتسجيل حقوق الطبع والنشر لملكيتهم الفكرية على الفور".
كما حذر الضحايا أو أي شخص من عدم الانخراط في أي نشاط غير قانوني وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل دفع فدية إلكترونية إما نقداً أو بعملة البيتكوين لهؤلاء القراصنة.
وأضاف أيوب: "سيكون من المفيد أيضاً الدخول في شراكة مع حلفاء حماية حقوق الطبع والنشر لرصد وتطبيق حقوق الطبع والنشر"، مشيراً إلى أن "الوكالات الشرعية لديها المعرفة التقنية والقانونية لمراقبة الأعمال وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وهي الآن تُحدث ثورة في حماية المحتوى".
وتابع أيوب: "يمكن لمحامي الملكية الفكرية ذوو الخبرة تقديم النصح بشأن أفضل الإجراءات القانونية ويمكنهم ضمان حقوقك وتقييم مدى خطورة الانتهاك وإرشادك خلال العملية القانونية".
"إن الخيار الآخر هو الاستعانة بخدمات شركة شرعية متخصصة في مراقبة المنصات عبر الإنترنت للكشف عن المخالفات والاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر. وأضاف خبير الأمن السيبراني المقيم في دبي: "يمكن لهذه الشركات، باستخدام مجموعة من أدوات مراقبة الصور عبر الإنترنت، المساعدة في تحديد حالات المخالفة وتقديم الدعم في اتخاذ الإجراءات التصحيحية، مثل إصدار إشعارات انتهاك حقوق الطبع والنشر".
تدابير أخرى
وقال أيوب إنه يتعين على صانعي المحتوى والشركات استخدام استراتيجيات مثل وضع العلامات المائية على الصور ومقاطع الفيديو، وإضافة البيانات الوصفية (معلومات حول البيانات)، وتثقيف العملاء/المتابعين حول حقوق النشر واتفاقيات الترخيص لمنع أي استخدام غير مصرح به.
وأضاف أيوب: "يمكن أن يكون ذلك مبسطاً مثل تضمين التنويه التالي: (تنويه حقوق الطبع والنشر: كل المحتوى المنشور في هذا الملف الشخصي محمي بموجب قانون حقوق الطبع والنشر). وأضاف: "إن أي إعادة إنتاج أو توزيع أو أي استخدام غير مصرح به لمحتواك دون إذن، ممنوع منعاً باتاً".
وتابع أيوب: "تمكّن هذه المعلومات صناع المحتوى من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حماية أعمالهم، بما في ذلك مفاهيم مثل "الاستخدام العادل" وأهمية تسجيل الصورومقاطع الفيديو والمحتوى للحصول على إثبات رسمي للملكية".
يمكن لصانعي المحتوى أيضاً استخدام طرق البحث العكسي عن الصور للمساعدة في العثور على الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو المسروقة. وشدد أيوب على أن "مراقبة تواجد أعمال الفرد على الإنترنت وطلب المشورة القانونية عند الضرورة أمر بالغ الأهمية للحماية من الانتهاك وتطبيق مطالبات حقوق الطبع والنشر".
وأضاف أن الإجراء الفعال الآخر هو إصدار قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA)، وهو إشعار الإزالة للمنصات التي تنشر المحتوى المخالف. يقوم هذا الإشعار الرسمي بإعلام المنصة بانتهاك حقوق الطبع والنشر ويطلب إزالة المواد غير المصرح بها.
وأكد أيوب مجدداً: "تعد حماية حقوق الطبع والنشر جزءاً لا يتجزأ من النجاح الرقمي لأي مؤثر أو شركة أو علامة تجارية ولا ينبغي التغاضي عن الأمر أبداً".
وأضاف: "مع وجود نظام بيئي رقمي مزدهر يراعي الأصالة ويعتمد على النزاهة واحترام الملكية الفكرية، من المهم فهم قانون حقوق الطبع والنشر واحترامه، لا سيما في العصر الرقمي حيث قد تتلاشى حدود الملكية بسبب سهولة تبادل المعلومات".
وفي الوقت نفسه، يمكن الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الطبع والنشر إلى "ميتا" عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى:
"فيسبوك" على support@fb.com
"إنستغرام" على support@instagram.com و support-in@google.com
"يوتوب" على yt-partner-support@google.com