الذكاء الاصطناعي: تهديد جديد لمشاهير وسائل التواصل

وفي حالة حديثة أخرى، تم استهداف مدون عربي يختص في مجال السفر والطعام بسبب انتهاك حقوق النشر لعلامات السفر التجارية التي تظهر عن غير قصد في مقاطع الفيديو الخاصة به. ويُزعم أن المخترق استخدم الذكاء الاصطناعي للإبلاغ عن أكثر من 20 مقطع فيديو يحمل شعار علامة تجارية أو الإشارة إليها. خاطب قانونيون "ميتا" لكن الأمر استغرق ثلاثة أيام لاستعادة الحساب، وكان المخترقون قد استهدفوا بالفعل حساباته الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي مما جعله يفقد ما يقرب من مليون متابع عبر المنصات المختلفة.