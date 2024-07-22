الدفع نقداً فقط في متاجر الإمارات الجمعة الماضية
لم يتوقع سكان الإمارات أنهم سيضطرون إلى حمل النقود لشراء مشترياتهم في فترة ما بعد الظهر يوم الجمعة، حيث اضطرت بعض المتاجر إلى التحول فجأة إلى الدفع "نقداً فقط" بسبب بعض المشكلات التقنية. وتم الإبلاغ عن الخلل في الوقت الذي أثر فيه الانقطاع السيبراني العالمي الهائل على قطاعات مختلفة، مثل قطاع الطيران والخدمات المصرفية.
واضطر بعض أولئك الذين كانوا يتسوقون أو يقومون بتعبئة سياراتهم بمشترياتهم إلى البحث عن النقود حالاً بعد تعطل الدفع بالبطاقات. لم يتمكن آخرون من السحب من أجهزة الصراف الآلي، وتأثر المسافرون أيضاً بسبب تأخير الرحلات الجوية.
وفي حديث مع صحيفة خليج تايمز، قال "ماثيو": "لقد ذهبت إلى البقالة الموجودة في حيي لشراء الماء وبعض الحليب في طريقي إلى المنزل بعد عودتي من اجتماع، فقيل لي إنه لا يمكن الدفع إلا نقداً لأن ماكينة نقاط البيع الخاصة بالمتجر لم تكن تعمل، كما كان جهاز الصراف الآلي المجاور معطلاً لذا لم أتمكن من الدفع لأنه لم يكن لدي نقود، ولحسن الحظ، استطعت أن أذهب إلى متجر "عجوة" الذي يمتلكه صديق لي في منطقة "برشا هايتس" وقد سمحوا لي بأخذ البضائع والدفع لاحقاً" .
وفي الوقت نفسه، عندما ذهبت "جيثالاكشمي راماشاندران" إلى محطة بنزين في جبل علي يوم الجمعة للحصول على البنزين، تفاجأت أيضاً عندما قيل لها إن محطة البنزين ستقبل الدفع النقدي فقط. وأضافت: "لحسن الحظ، كان معي 50 درهماً. " وأضافت: "أفترض أن الأمر سيكون أكثر فوضوية لأنني تلقيت رسائل تفيد بأن الدفع بالبطاقات لا يعمل في بعض المتاجر والصيدليات".
وفي يوم الجمعة أيضاً، أثر الانقطاع المعلوماتي العالمي على خدمات رئيسية، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران والبنوك والمؤسسات الحكومية، كما تأثرت بعض الخدمات الإلكترونية لحكومة الإمارات ، وأكد مطار دبي الدولي أن عملياته تأثرت مؤقتاً.
وذكرت التقارير أن ما حدث نتج عن تحديث سيئ أطلقته شركة "كراود سترايك"، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الأمن المعلوماتي ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى تعطل أجهزة الكمبيوتر والخوادم التي تعمل ببرامجها وعدم القدرة على التعافي.
تأخر الرحلات الجوية
واجه المسافرون أيضاً مشكلات في يوم الجمعة. وقالت "فضلة" المقيمة في دبي إن والد زوجها كان أحد المتضررين من ذلك الانقطاع. وأضافت: "كان مسافراً من دبي إلى الهند وكان من المفترض أن تقلع رحلته في الساعة 12.50، وعند بوابة الصعود إلى الطائرة، تم إبلاغه بأن الرحلة قد تأخرت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلل العالمي."
وأضافت "لقد كان الوضع فوضوياً للغاية في المطار. لقد تأثرت العديد من الرحلات الجوية ولكن موظفي المطار كانوا سريعين جداً في ترتيب الأمور. وبحلول الساعة 2.30 بعد الظهر، أرسل والد زوجي رسالة مفادها أنه سيصعد على متن الطائرة قريباً وأنه يأمل أن يسير كل شيء على ما يرام من الآن فصاعداً".
كما واجهت وكالات السفر في الإمارات أيضاً مشكلات مشابهة. وأخبر "نوشاد حسن" من مركز الهند للأعمال صحيفة خليج تايمز إن منصتهم قد تأثرت أيضاً. وقال: "أكثر من 1800 وكالة في الإمارات تستخدم منصتنا"، لم تتمكن شركات الطيران من تحميل أحدث أسعارها، وبالتالي فإن أسعار جميع شركات الطيران، باستثناء واحدة أو اثنتين، لا يتم تحديثها على منصتنا. وهذا يعني أن العديد من الوكالات غير قادرة على إصدار التذاكر الآن".
وأضاف أن "أنظمة تسجيل الوصول قد تعطلت أيضاً، حيث تأخرت العديد من الرحلات الجوية بسبب عدم تمكن الركاب من تسجيل الوصول. ومن المتوقع أن يتسبب هذا في حدوث تعقيدات على الأقل لمدة ساعة أو ساعتين. ولكن نظراً لأن هذا الخلل حدث حول العالم، فأنا أتوقع أن يتم حل الأمور بسرعة كبيرة. نحن جميعاً نراقب الموقف عن كثب الآن".
وفي الوقت نفسه، قال تطبيق التوصيل "كريم" في بيان أرسل إلى صحيفة خليج تايمز : "لم تتأثر عملياتنا أبداً، مكاتبنا وخدماتنا تعمل كالمعتاد".