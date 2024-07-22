الدفع نقداً فقط في متاجر الإمارات الجمعة الماضية

وفي يوم الجمعة أيضاً، أثر الانقطاع المعلوماتي العالمي على خدمات رئيسية، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران والبنوك والمؤسسات الحكومية، كما تأثرت بعض الخدمات الإلكترونية لحكومة الإمارات ، وأكد مطار دبي الدولي أن عملياته تأثرت مؤقتاً.

وذكرت التقارير أن ما حدث نتج عن تحديث سيئ أطلقته شركة "كراود سترايك"، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الأمن المعلوماتي ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى تعطل أجهزة الكمبيوتر والخوادم التي تعمل ببرامجها وعدم القدرة على التعافي.