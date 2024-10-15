الدفع براحة اليد في مترو دبي بحلول 2026
بحسب مسؤول في هيئة الطرق والمواصلات، ستسمح تقنية جديدة لركاب مترو دبي باستخدام راحة اليد للدفع لركوب المترو دون الحاجة إلى بطاقة نول، ومن المتوقع أن يتم طرح الخاصية بحلول عام 2026.
وقال صلاح المرزوقي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات: "ما زلنا نختبر النظام في مركز التميز التابع لنا في هيئة الطرق والمواصلات، ويحتاج إلى عام ونصف على الأقل للتحقق منه وفحص جودته بالكامل. بعد ذلك، يمكننا توفير النظام في السوق حتى يكون جاهزاً للطرح بحلول عام 2026 أو بعد ذلك".
وخلال عرضٍ للنظام في جناح هيئة الطرق والمواصلات في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا، أظهرت السلطات كيف يمكن للركاب ربط راحة يدهم بسهولة ببطاقة نول، ومن ثم يمكنهم مسح راحة يدهم عند البوابات الذكية في محطات المترو للمرور بسهولة، وسيتم خصم تكلفة الرحلة تلقائياً من بطاقة نول الخاصة بالفرد.
وأضاف المرزوقي: "إن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على هذا المشروع كجزء من تحولها إلى نظام التذاكر القائم على الحسابات. وباستخدام هذا النظام، يمكن للراكب الدفع في المترو والحافلات وأي وسيلة نقل عام بمجرد مسح راحة يده. ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، كما تعلمون، يتم قبول بطاقات نول في العديد من المتاجر، لذلك بعد الانتهاء من هذا المفهوم والموافقة عليه، سنعمل بشكل أكبر على النظام حتى نوفر أيضاً الدفع في هذه المتاجر باستخدام راحة اليد".
وفي وقت سابق، قال مسؤول في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لصحيفة خليج تايمز، حالياً، يجري تطوير حل من قبل الهيئة، بالتعاون مع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم خدمات أسرع وأكثر سلاسة باستخدام راحة اليد، سيتم ربطه بالجهات في القطاعين العام والخاص.
بطاقات نول
وأضاف المرزوقي أن بطاقات نول الجديدة المخصصة للسياح شهدت إقبالاً كبيراً، حيث تم طرح البطاقة السياحية في شهر يونيو الماضي، ونلاحظ إقبالاً كبيراً من قبل السياح على شرائها، وعندما يأتي السياح إلى دبي يمكنهم الذهاب إلى مكتب البيع في المطار وشراء هذه البطاقة مقابل 150 درهماً، والتي يمكنهم استخدامها في المترو والترام والحافلات، كما يمكنهم الحصول على خصومات لدى أكثر من 800 بائع في مختلف أنحاء الإمارات، والتي تركز بشكل رئيسي على مناطق مثل رحلات السفاري الصحراوية والفنادق وغيرها من مناطق الجذب السياحي.
وفي فبراير، قدمت هيئة الطرق والمواصلات أيضاً بطاقة نول جديدة تقدم مزايا حصرية لطلبة المدارس والجامعات، والتي تعمل أيضاً كبطاقة هوية طلابية مقبولة دولياً، وتوفر إمكانية الوصول إلى آلاف الخدمات والخصومات في جميع أنحاء العالم.
تمنح بطاقة نول للطلاب خصومات لدى العديد من البائعين بما في ذلك طيران الإمارات، و "booking.com"، والخطوط الجوية القطرية، ويوتيوب، وسبوتيفاي، ونون.