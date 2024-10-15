الدفع براحة اليد في مترو دبي بحلول 2026

وأضاف المرزوقي: "إن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على هذا المشروع كجزء من تحولها إلى نظام التذاكر القائم على الحسابات. وباستخدام هذا النظام، يمكن للراكب الدفع في المترو والحافلات وأي وسيلة نقل عام بمجرد مسح راحة يده. ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، كما تعلمون، يتم قبول بطاقات نول في العديد من المتاجر، لذلك بعد الانتهاء من هذا المفهوم والموافقة عليه، سنعمل بشكل أكبر على النظام حتى نوفر أيضاً الدفع في هذه المتاجر باستخدام راحة اليد".