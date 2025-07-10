الدفع بجواز السفر والهاتف للهنود عبر واجهة المدفوعات الموحدة في الإمارات

قد يتمكن الهنود المسافرون إلى الإمارات العربية المتحدة قريباً من الاعتماد كلياً على جوازات سفرهم دون الحاجة إلى حمل النقود أو بطاقات متعددة أو أدوات الدفع، وذلك بفضل البنية التحتية للدفع الرقمي المتقدمة بسرعة.

شارك ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي، هذه الفكرة. وهو يتصور مستقبلاً تُدمج فيه جميع أدوات التمويل الشخصي الرئيسية بسلاسة في واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، مما يُتيح إجراء معاملات دولية سهلة.

وفي حديثه خلال فعالية أقيمت يوم الخميس بمناسبة توسعة UPI في الإمارات العربية المتحدة، صرح السفير أن هذه الخطوة هي جزء من مبادرة أوسع لتبسيط تجارب التنقل والدفع عبر الحدود للمسافرين الهنود.

قال: "سيتم تسهيل كل شيء"، في إشارة إلى هدف توحيد الهوية والأدوات المالية رقميًا. ورغم عدم الكشف عن الجداول الزمنية والتفاصيل الفنية المحددة، إلا أنه وصف المفهوم بأنه قيد التطوير.

يأتي هذا الإعلان استكمالاً لجهود شركة NPCI International لتوسيع نطاق قبول نظام UPI في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومع انضمام سلاسل تجزئة كبرى مثل اللولو وسوق دبي الحرة، أصبح بإمكان الزوار الهنود الآن استخدام تطبيقات الهاتف المحمول المألوفة للدفع مباشرةً من حساباتهم المصرفية الهندية.

وتهدف المرحلة المقبلة إلى تحقيق تكامل أعمق مع نظام الدفع المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة (AANI)، وتعزيز الاتصال المالي الرقمي بين البلدين.