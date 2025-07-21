الإمارات

الدفع بالعملة الرقمية للخدمات القضائية بأبوظبي

يمكن للمستخدمين الدفع باستخدام "إيه إي كوين" وهي عملة مستقرة ينظمها البنك المركزي الإماراتي
الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف

الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف

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أصبح بإمكان سكان أبوظبي دفع الرسوم القضائية بالعملة الرقمية، حيث أصبحت دائرة القضاء في أبوظبي أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تقبل رسميًا عملة AE Coin لرسوم الخدمات القضائية والقانونية.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع بنك المارية، المؤسسة المالية المحلية.

مع دخول هذه الشراكة حيّز التنفيذ، أصبح بإمكان المستخدمين دفع تكاليف مجموعة واسعة من الخدمات القضائية باستخدام عملة AE Coin، وهي عملة مستقرة خاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عبر محفظة AEC. يوفر هذا الحل بديلاً آمنًا، رقميًا بالكامل، وسريعًا لطرق الدفع التقليدية.

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يشكل تطبيق عملة AE Coin في المدفوعات القضائية سابقة إقليمية لدمج العملات الرقمية في الخدمات الحكومية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الدائرة التطويرية الشاملة.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية: "إنها ليست مجرد خطوة تكنولوجية؛ بل تتعلق بتقديم تجارب مالية متطورة وآمنة تعكس قيم دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها المستقبلية".

قال رامز رفيق، المدير العام لشركة IED Stablecoin، الشركة المطورة لعملة AE Coin: "صُممت عملة AE Coin لتكون حلاً آمنًا وفعالًا ومتوافقًا مع اللوائح التنظيمية للدفع الرقمي، مُصممًا خصيصًا لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل اعتمادها من قِبل جهة حكومية بارزة لحظةً محوريةً لنا ولمشهد التمويل الرقمي المتطور في المنطقة".

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Abu Dhabi

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