الدفع بالعملة الرقمية للخدمات القضائية بأبوظبي

مع دخول هذه الشراكة حيّز التنفيذ، أصبح بإمكان المستخدمين دفع تكاليف مجموعة واسعة من الخدمات القضائية باستخدام عملة AE Coin، وهي عملة مستقرة خاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عبر محفظة AEC. يوفر هذا الحل بديلاً آمنًا، رقميًا بالكامل، وسريعًا لطرق الدفع التقليدية.