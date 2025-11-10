الدفاع المدني في الشارقة يكرّم ثلاثة مقيمين لإخمادهم حريقاً في الممزر
كرّمت إدارة الدفاع المدني في الشارقة ثلاثة مقيمين تقديراً لشجاعتهم في إخماد حريق اندلع في شرفة أحد الأبراج بمنطقة الممزر.
وقد تم تكريم كل من عبدالرحمن عبدالله الحسيني، وعبدالله محمد علي المالجي، وخالد محمد محمد البايلي، تقديراً لتحركهم السريع الذي ساهم في احتواء النيران ومنع انتشار الحريق، مما قلل من حجم الخسائر المادية.
ونشرت الإدارة عبر منصتها على موقع "إكس" صوراً تُظهر الرجال الثلاثة أثناء تسلمهم شهادات تقدير عرفاناً بشجاعتهم واستجابتهم السريعة.
وفي سياق منفصل، تم في 9 نوفمبر تكريم مواطن في أبوظبي من قبل الشرطة لسرعة تصرفه أثناء وقوع حادث مروري، حيث ساهم في حماية المارة ومستخدمي الطريق الآخرين.
قدم المقدم سعيد علي الحساني، نائب مدير إدارة الدوريات والمرور الأمني لشؤون الدوريات في العين، وبالتنسيق مع فرع التوعية والتعليم المروري، شهادة شكر وتقدير إلى راشد حمد الكتبي.
وأشاد المقدم الحساني بالموقف النبيل الذي اتخذه الكتبي وتعاونه الفاعل مع الجهات الأمنية في إنقاذ الأرواح والممتلكات، كما أثنى على وعيه الأمني العالي وروح الشجاعة والمسؤولية التي أظهرها.