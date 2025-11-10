الدفاع المدني في الشارقة يكرّم ثلاثة مقيمين لإخمادهم حريقاً في الممزر

وقد تم تكريم كل من عبدالرحمن عبدالله الحسيني، وعبدالله محمد علي المالجي، وخالد محمد محمد البايلي، تقديراً لتحركهم السريع الذي ساهم في احتواء النيران ومنع انتشار الحريق، مما قلل من حجم الخسائر المادية.