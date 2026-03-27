الدفاع الجوي الإماراتي يعترض 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تصدت في 27 مارس 2026 لـ 6 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيرة أطلقت من إيران. ومنذ بدء الهجمات الإيرانية السافرة، تمكنت قوات الدفاع الجوي الإماراتي من اعتراض 378 صاروخاً باليستياً و15 صاروخ كروز و1,835 طائرة مسيرة.
وأضافت الوزارة أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد فردين من القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهما الوطني، بالإضافة إلى وفاة متعاقد مدني مغربي الجنسية يعمل مع القوات المسلحة، كما أدت الهجمات إلى مقتل 8 مدنيين من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلاديشية وفلسطينية وهندية.
وأفادت الوزارة بإصابة ما مجموعه 171 شخصاً بجروح تراوحت بين طفيفة ومتوسطة وبليغة، وشمل المصابون رعايا من الإمارات ومصر والسودان وإثيوبيا والفلبين وباكستان وإيران والهند وبنغلاديش وسريلانكا وأذربيجان واليمن وأوغندا وإريتريا ولبنان وأفغانستان والبحرين وجزر القمر وتركيا والعراق ونيبال ونيجيريا وعمان والأردن وفلسطين وغانا وإندونيسيا والسويد وتونس.
وأكدت وزارة الدفاع أنها على أتم الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات، وأنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات لزعزعة أمن الوطن، صوناً لسيادته واستقراره ومصالحه ومقدراته الوطنية.