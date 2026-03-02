الدفاع الجوي الإماراتي يعترض طائرات مسيرة فوق أبوظبي ورأس الخيمة

أكد المسؤولون أن سقوط حطام الطائرات المسيرة لم يسفر عن وقوع إصابات، وأن الأضرار التي لحقت بالمباني المتأثرة كانت طفيفة. وقع الحادث في ظل الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، والخطوة الانتقامية من طهران لاستهداف الأصول الأمريكية في منطقة الخليج، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.