الدفاع الجوي الإماراتي يعترض طائرات مسيرة فوق أبوظبي ورأس الخيمة

استجابت سلطات أبوظبي يوم الاثنين لتقارير عن سقوط حطام من السماء على مستودع في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد) ومنشأة تجارية في منطقة مصفح، وذلك بعد اعتراض طائرات مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.
أكد المسؤولون أن سقوط حطام الطائرات المسيرة لم يسفر عن وقوع إصابات، وأن الأضرار التي لحقت بالمباني المتأثرة كانت طفيفة. وقع الحادث في ظل الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، والخطوة الانتقامية من طهران لاستهداف الأصول الأمريكية في منطقة الخليج، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.
حثت السلطات الجمهور على الاعتماد حصرياً على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو التقارير غير المؤكدة، مؤكدة أن كافة الإجراءات الاحترازية لا تزال قائمة لضمان السلامة.
وفي صباح يوم الاثنين، استجابت السلطات في رأس الخيمة لحادث وقع في منطقة قرية الحمراء بعد سقوط شظايا عند اعتراض أنظمة الدفاع الجوي بنجاح لطائرة مسيرة. وأكد المسؤولون عدم وقوع إصابات.
كما تم حث السكان على الحصول على معلوماتهم من المصادر الرسمية فقط وتجنب مشاركة الشائعات أو التقارير غير المؤكدة. وتراقب سلطات الإمارة الوضع عن كثب، وتشدد على أن كافة تدابير السلامة مفعلة لحماية الجمهور.
وقالت دولة الإمارات يوم الأحد إنها ستغلق سفارتها في طهران وتستدعي السفير الإماراتي بعد أن أدت حملة الصواريخ والطائرات المسيرة الانتقامية الإيرانية في الخليج إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات.
وتعتبر هذه الخطوة أقوى إدانة حتى الآن من قبل دولة خليجية منذ أن بدأت طهران باستهداف المنطقة بوابل من الضربات، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة جوية واسعة النطاق ضد إيران أسفرت عن مقتل مرشدها الأعلى ومسؤولين كبار آخرين.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: "إن هذه الهجمات العدائية ضد المواقع المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والمطارات والموانئ والمرافق الخدمية، عرضت المدنيين الأبرياء للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول".