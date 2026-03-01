الدفاع الجوي الإماراتي يحبط هجمات إيرانية واسعة

ومنذ يوم السبت 28 فبراير، تم رصد ما مجموعه 165 صاروخاً باليستياً أُطلقت من إيران باتجاه دولة الإمارات؛ حيث تم تدمير 152 منها، بينما سقط 13 صاروخاً في البحر. كما تم رصد وتدمير صاروخين جوالين. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 541 طائرة مسيرة إيرانية، جرى اعتراض وتدمير 506 منها، بينما وصلت 35 طائرة إلى أراضي الإمارات، مما تسبب في أضرار مادية.