الدفاع الجوي الإماراتي يحبط هجمات إيرانية واسعة

أدت الضربات الإيرانية خلال اليومين الماضيين إلى وقوع ثلاث وفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة بين الوافدين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلاديشية. وأفادت السلطات عن تسجيل 58 حالة إصابة طفيفة شملت مواطنين ومقيمين من جنسيات متعددة، ضمت إماراتيين، ومصريين، وإثيوبيين، وفلبينيين، وباكستانيين، وإيرانيين، وهنود، وبنجلاديشيين، وسريلانكيين، وأذربيجانيين، ويمنيين، وأوغنديين، وإريتريين، ولبنانيين، وأفغان.
في اليوم الثاني من الضربات الإيرانية، دمرت قوات الدفاع الجوي الإماراتية 20 صاروخاً باليستياً، وأسقطت 8 صواريخ في البحر، ودمرت صاروخين جوالين (كروز)، واعترضت 311 طائرة مسيرة. وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن 21 طائرة مسيرة أصابت أهدافاً مدنية.
ومنذ يوم السبت 28 فبراير، تم رصد ما مجموعه 165 صاروخاً باليستياً أُطلقت من إيران باتجاه دولة الإمارات؛ حيث تم تدمير 152 منها، بينما سقط 13 صاروخاً في البحر. كما تم رصد وتدمير صاروخين جوالين. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 541 طائرة مسيرة إيرانية، جرى اعتراض وتدمير 506 منها، بينما وصلت 35 طائرة إلى أراضي الإمارات، مما تسبب في أضرار مادية.
وأشارت الوزارة إلى أن حطام الصواريخ والطائرات المسيرة التي تم اعتراضها تسبب في أضرار مادية طفيفة إلى متوسطة في عدد من الممتلكات المدنية.
وأفادت وزارة الدفاع بأن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الإماراتية نجحت في اعتراض عدد كبير من المقذوفات خلال الهجمات المستمرة من إيران.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لا تزال في حالة تأهب قصوى ومستعدة للرد على أي تهديدات، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار هي الأولوية القصوى. كما حثت الوزارة الجمهور على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتجنب تداول التقارير غير المؤكدة أو الشائعات.