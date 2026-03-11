الدفاعات الجوية تعترض أهدافاً معادية والسيطرة على حريق بمطار أبوظبي القديم

سيطرت سلطات أبوظبي على حريق اندلع في مطار أبوظبي القديم، وذلك بعد أن نجحت أنظمة الدفاع الجوي في الدولة في تنفيذ عملية اعتراض ناجحة.
وأعلنت السلطات أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، مهيبةً بالسكان في الوقت نفسه بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من طلب السلطات من بعض سكان دولة الإمارات التماس أماكن آمنة، بينما كانت منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع عدوان إيراني.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت السلطات سقوط طائرتين مسيرتين (درون) بالقرب من مطار دبي الدولي، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. ونتيجة لسقوط المسيرتين، تعرض ثلاثة أشخاص (مواطنان من غانا وشخص من بنغلاديش) لإصابات طفيفة، بينما تعرض مواطن هندي لإصابة متوسطة.