الدفاعات الجوية تعترض أهدافاً معادية والسيطرة على حريق بمطار أبوظبي القديم

وفي وقت سابق اليوم، أكدت السلطات سقوط طائرتين مسيرتين (درون) بالقرب من مطار دبي الدولي، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. ونتيجة لسقوط المسيرتين، تعرض ثلاثة أشخاص (مواطنان من غانا وشخص من بنغلاديش) لإصابات طفيفة، بينما تعرض مواطن هندي لإصابة متوسطة.