الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 130 صاروخاً ومسيرة في أحدث هجوم إيراني
أعلنت الدفاعات الجوية الإماراتية، في الثامن من مارس، عن رصد 17 صاروخاً باليستياً؛ حيث تم تدمير 16 منها، فيما سقط صاروخ واحد في البحر. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 117 طائرة مسيرة، جرى اعتراض 113 منها، بينما سقطت 4 طائرات داخل أراضي الدولة.
ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أربعة أشخاص عقب وفاة مغترب باكستاني آخر يوم السبت الموافق 7 مارس، بينما شملت الوفيات الأخرى رعايا من نيبال وبنغلاديش. ووفقاً للسلطات، تم تسجيل 112 حالة إصابة طفيفة ومتوسطة بين جنسيات مختلفة شملت: الإمارات، مصر، السودان، إثيوبيا، الفلبين، باكستان، إيران، الهند، بنغلاديش، سريلانكا، أذربيجان، اليمن، أوغندا، إريتريا، لبنان، أفغانستان، البحرين، جزر القمر، وتركيا.
إحصائيات العدوان الإيراني
منذ بدء العدوان الإيراني السافر، تم رصد وإحصاء ما يلي:
الصواريخ الباليستية: رصد 238 صاروخاً، دُمّر منها 221، وسقط 15 في البحر، بينما سقط صاروخان على أراضي الدولة.
الطائرات المسيرة: رصد 1,422 طائرة، تم اعتراض 1,342 منها، وسقطت 80 طائرة داخل أراضي الدولة.
صواريخ كروز: رصد وتدمير 8 صواريخ كروز.
أكدت وزارة الدفاع أنها في حالة تأهب قصوى وجاهزية تامة للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف تقويض أمن الدولة، بما يضمن الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.