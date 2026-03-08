الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 130 صاروخاً ومسيرة في أحدث هجوم إيراني

ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أربعة أشخاص عقب وفاة مغترب باكستاني آخر يوم السبت الموافق 7 مارس، بينما شملت الوفيات الأخرى رعايا من نيبال وبنغلاديش. ووفقاً للسلطات، تم تسجيل 112 حالة إصابة طفيفة ومتوسطة بين جنسيات مختلفة شملت: الإمارات، مصر، السودان، إثيوبيا، الفلبين، باكستان، إيران، الهند، بنغلاديش، سريلانكا، أذربيجان، اليمن، أوغندا، إريتريا، لبنان، أفغانستان، البحرين، جزر القمر، وتركيا.