الدفاعات الجوية الإماراتية تسقط 3 صواريخ و8 مسيراتٍ إيرانية صبيحة اليوم

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (21 مارس 2026) مع 3 صواريخ باليستية و 8 طائرات مسيرة قادمة من إيران.

منذ بدء الهجمات الإيرانية المعادية، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 341 صاروخاً باليستياً و 15 صاروخ كروز و 1748 طائرة مسيرة.

وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 2 من أفراد القوات المسلحة أثناء أدائهم واجبهم الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية، وإصابة 160 شخصاً بإصابات تتراوح بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية والقمرية والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية والعمانية والأردنية والفلسطينية والغانية والإندونيسية والسويدية والتونسية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها في حالة تأهب واستعداد قصوى للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة استقرار الدولة، وضمان الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها وقدراتها الوطنية.