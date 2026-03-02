الدفاعات الجوية الإماراتية ترصد وتدمر مئات الصواريخ والمسيرات

• استجابت السلطات لحريق نجم عن استهداف محطة خزانات وقود في مصفح بطائرة مسيرة.

• تم احتواء الوضع على الفور.

• لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ولم يكن هناك أي تأثير على العمليات.