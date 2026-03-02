الدفاعات الجوية الإماراتية ترصد وتدمر مئات الصواريخ والمسيرات

أكدت وزارة الدفاع يوم الاثنين أن الأصوات القوية التي سُمعت في أنحاء متفرقة من دولة الإمارات منذ بدء الهجوم الإيراني كانت نتيجة اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لصواريخ باليستية، بالإضافة إلى استهداف المقاتلات الجوية للطائرات المسيرة وصواريخ كروز.
ومع استمرار السلطات في مراقبة التطورات في أعقاب الأحداث التي بدأت في 28 فبراير، تشير الأرقام الرسمية المحدثة إلى استمرار عمليات الاعتراض، وتسجيل إصابات إضافية وأضرار مادية، إلى جانب بدء عمليات طيران استثنائية.
حث المسؤولون الجمهور مجدداً على الاعتماد حصرياً على المصادر الرسمية والامتناع عن تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة. وفيما يلي ما أكدته السلطات في نهاية اليوم الثالث من الهجوم:
• اعتراض 9 صواريخ باليستية في 2 مارس.
• اعتراض 6 صواريخ كروز.
• اعتراض 148 طائرة مسيرة.
• الإبلاغ عن 10 إصابات طفيفة.
• منذ 28 فبراير، تم رصد 174 صاروخًا باليستيًا.
• تم تدمير 161.
• سقط 13 في البحر.
• تم رصد وتدمير 8 صواريخ كروز.
• تم رصد 689 طائرة مسيرة إيرانية.
• تم اعتراض 645.
• هبطت 44 داخل أراضي الدولة.
• 3 وفيات.
• 68 إصابة طفيفة.
• أدت عمليات الاعتراض إلى أضرار مادية طفيفة إلى متوسطة لعدد من الممتلكات المدنية.
أدانت الوزارة بشدة هذا الاستهداف، مؤكدة أن دولة الإمارات تحتفظ بحق الرد وأنها تظل في كامل الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات.
• استجابت السلطات لحريق نجم عن استهداف محطة خزانات وقود في مصفح بطائرة مسيرة.
• تم احتواء الوضع على الفور.
• لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ولم يكن هناك أي تأثير على العمليات.
• سقط حطام اعتراض طائرة مسيرة على مستودع في آيكاد ومنشأة تجارية في منطقة مصفح.
• لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
• تم تسجيل أضرار طفيفة بالمباني.
• تعاملت السلطات مع سقوط حطام في منطقة قرية الحمراء بعد اعتراض طائرة مسيرة بنجاح.
• لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
• أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن بدء عمليات طيران استثنائية في مطارات الإمارات.
• سيتمكن الركاب العالقون من المغادرة وفقًا للجداول الزمنية التي أعلنتها شركات الطيران.
• يُحث الركاب الذين تأثرت رحلاتهم على عدم التوجه إلى المطارات حتى يتم الاتصال بهم من قبل شركات الطيران لتجنب الازدحام وضمان سلاسة الإجراءات.
• نصحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السكان بممارسة أنشطتهم المعتادة مع توخي الحيطة والحذر.