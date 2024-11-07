الدرهم الإماراتي يستفيد من صعود الدولار بعد فوز ترامب

وقال "داميان هيتشين"، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في ساكسو بنك: "ما شهدناه حتى الآن هو قوة واسعة النطاق للدولار في جميع المجالات مقابل معظم العملات العالمية، وكان الأكثر تضرراً هو البيزو المكسيكي والين الياباني واليورو. كما انخفضت عملات رئيسية أخرى مثل الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني بأكثر من 1 في المائة كرد فعل أولي. وقد أدى هذا إلى وصول مؤشر الدولار العالمي إلى أعلى مستوى له في عام 2024. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل بعد رد الفعل الانتخابي الفوري".