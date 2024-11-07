الدرهم الإماراتي يستفيد من صعود الدولار بعد فوز ترامب
يشكل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية مؤشراً جيداً للدولار والدرهم الإماراتي المرتبط بالعملة الأميركية ولأسواق الأسهم المحلية.
وارتفع الدولار الأمريكي، الأربعاء، بنحو اثنين في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، وكان من المقرر أن يسجل أكبر قفزة في يوم واحد منذ عام 2020. ونتيجة لذلك، حقق الدرهم الإماراتي أيضاً مكاسب كبيرة مقابل العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والبيزو المكسيكي والروبية الهندية والبيزو الفلبيني من بين عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
هزم المرشح الجمهوري ترامب منافسته من الحزب الديمقراطي، نائبة الرئيس كامالا هاريس، يوم الأربعاء، في انتخابات أشارت استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون متقاربة للغاية.
وقال "جورج بافيل"، المدير العام لشركة "ناجا.كوم" في الشرق الأوسط، إن عودة ترامب إلى الرئاسة تشير إلى قوة الدرهم المحتملة، وخاصة مقابل عملات الأسواق الناشئة، حيث أن العملة الإماراتية مرتبطة بالدولار.
وأضاف بافيل "لقد استفادت العملات المرتبطة بالدولار مثل الدرهم الإماراتي من الارتفاع الأخير للدولار وسط التطورات السياسية. وفي حين تظهر ردود الفعل الأولية للسوق بعض التقلبات في العملة، فمن المتوقع أن يتبع الدرهم تحركات الدولار عن كثب. وستكون العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها هي سياسات ترامب التجارية وتأثيرها على أسواق العملات العالمية، حيث يمكن أن تؤثر هذه على القوة النسبية للدرهم مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين".
وانخفضت العديد من العملات مثل الروبية الهندية والبيزو المكسيكي والين الياباني والبيزو الفلبيني وغيرها مقابل الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي بعد الإعلان عن فوز ترامب.
وأوضح وائل مكارم، كبير خبراء استراتيجيات الأسواق المالية في إكسنس، أن رئاسة ترامب من المرجح أن تؤدي إلى تقوية الدرهم أمام العملات الرئيسية مثل اليورو وعملات الأسواق الناشئة.
"إن ارتفاع قيمة الدولار بعد فوز ترامب يشير إلى هذا الاتجاه. ومن الممكن أن تعمل سياساته المالية المقترحة وديناميكيات أسعار الفائدة المحتملة على دعم قوة الدولار، مما يعزز تلقائياً موقف الدرهم".
ويتوقع "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنتشري فاينانشال"، أيضاً أن يتعزز الدرهم بالتوازي مع الدولار.
وقال "داميان هيتشين"، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في ساكسو بنك: "ما شهدناه حتى الآن هو قوة واسعة النطاق للدولار في جميع المجالات مقابل معظم العملات العالمية، وكان الأكثر تضرراً هو البيزو المكسيكي والين الياباني واليورو. كما انخفضت عملات رئيسية أخرى مثل الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني بأكثر من 1 في المائة كرد فعل أولي. وقد أدى هذا إلى وصول مؤشر الدولار العالمي إلى أعلى مستوى له في عام 2024. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل بعد رد الفعل الانتخابي الفوري".
أسواق الأسهم
وسجلت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب أيضاً يوم الأربعاء تماشياً مع أسواق الأسهم الأميركية، حيث ارتفع كل من سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 0.4 في المائة.
وقال وائل مكارم: "تبدو ردود الفعل الأولية للسوق على فوز ترامب إيجابية للأسهم الإماراتية. فقد حافظت بورصتا دبي وأبوظبي على أدائهما الثابت، بدعم من الأسس الاقتصادية القوية في المنطقة. وتزامنت رئاسة ترامب السابقة مع العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وتشير معنويات السوق إلى أن المستثمرين يتوقعون استمرار العلاقات التجارية المواتية بين البلدين في ظل ولاية ثانية محتملة لترامب".
وقال هيتشين إن أسواق الأسهم العالمية كانت استجابتها للانتخابات الأمريكية مختلطة حتى الآن. وعلى الصعيد العالمي، يُنظر إلى فوز ترامب باعتباره إيجابياً لأسواق الأسهم، ومع شعاره "أمريكا أولاً"، ينطبق هذا بشكل أكبر على الأسهم الأمريكية.
وتوقع جورج بافيل، في تصريح مماثل لنظرائه، أن ينظر المستثمرون الإماراتيون إلى فوز ترامب بتفاؤل، نظراً لنهجه الداعم السابق لحلفائه الخليجيين وسياسة خفض التصعيد في المنطقة.
وقال "إن سياسات إدارة ترامب السابقة كانت مواتية بشكل عام للاستقرار الإقليمي ومصالح الأعمال. ومع ذلك، قد يتوخى بعض المستثمرين المحليين الحذر في البداية، في انتظار رؤية توجهاته السياسية المحددة تجاه الشرق الأوسط قبل إجراء تعديلات كبيرة على محافظهم الاستثمارية مع التركيز بشكل أكبر على أساسيات السوق".
تعزيز التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة
يرى فيجاي فاليشا من سنتشري فاينانشال أن أسواق الأسهم الإماراتية ستواصل الأداء الجيد في ظل إدارة ترامب.
وقال إن "موقف ترامب (أميركا أولاً) قد يتجسد في شكل سياسة خارجية انعزالية وقد يؤدي إلى إشعال فتيل حروب تجارية مع دول مثل الصين. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون لهذا تأثير سلبي على أسواق الإمارات واقتصادها. إن الإمارات هي معقل أمان للمستثمرين لأنها صقلت بيئة سياسية سليمة وصديقة للأعمال التجارية محصنة نسبياً من عدم اليقين العالمي".
وأضاف "علاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة والإمارات دائماً على علاقة طويلة الأمد ومفيدة للطرفين قائمة على التجارة والأعمال. كما أن السياسة الخارجية المرنة زودت الإمارات العربية المتحدة بالقدرة على استيعاب أي تغييرات في القيادة الأمريكية بسهولة. وعلاوة على ذلك، تبدو الأساسيات طويلة الأجل قوية، وقد اجتذبت القوائم الجديدة المستثمرين المحليين والأجانب إلى أسواق الإمارات. وعلى الرغم من أن ترامب يدعو إلى إضعاف الدولار، فإن سياساته لديها القدرة على إحياء الضغوط التضخمية، وبالتالي تعزيز الدولار".
وقال جورج بافيل إن فوز ترامب قد يجلب فرصاً ولكن توخي الحذر ضروري. وأضاف: "أظهرت ولايته السابقة مشاركة إيجابية مع الخليج، لكن الظروف العالمية تغيرت بشكل كبير. يجب على المستثمرين انتظار إعلانات سياسية ملموسة قبل اتخاذ خطوات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي. يوفر التنوع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة بعض الحماية، لكن عدم اليقين بشأن التوترات التجارية العالمية يتطلب نهجاً متحفظاً أكثر".
وقال مكارم من إكسنس إن عودة ترامب تشير إلى تحسن قوي محتمل في العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وخاصة في التجارة والاستثمار. وأضاف: "بناءً على سجله الرئاسي السابق، يمكن توقع زخم إيجابي في الصفقات التجارية الثنائية والتعاون في الدفاع. ومن المتوقع أن تستفيد أسواق الإمارات العربية المتحدة من هذا المشهد المألوف، خاصة في ضوء فهم ترامب الواضح لديناميكيات الخليج وتفضيله للعلاقات الإقليمية المستقرة".