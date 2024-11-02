"الدخول العالمي" يسهل سفر الإماراتيين إلى الولايات المتحدة

للمشاركة، يجب على المتقدمين تقديم معلوماتهم على الموقع الرسمي على https://ttp.dhs.gov/. بعد التقديم، سيخضعون لفحص أمني ويمكنهم استخدام أجهزة التحقق الآلية في الموانئ، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الانتظار والأوراق الرسمية. من المهم ملاحظة أنه يجب على المسافرين أن يمتلكوا تأشيرة دخول صالحة للولايات المتحدة.