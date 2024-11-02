"الدخول العالمي" يسهل سفر الإماراتيين إلى الولايات المتحدة
سهلت الولايات المتحدة السفر عبر الحدود للإماراتيين من خلال إجراءات الدخول السريعة. وبعد الإعلان الأولي في سبتمبر، قامت وزارتا الداخلية الإماراتية والأمن الداخلي الأمريكية بتنفيذ إدراج المواطنين الإماراتيين في برنامج "الدخول العالمي".
وسيسهل هذا البرنامج دخول مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحاملين لتأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بسرعة. وتهدف هذه العملية إلى تبسيط إجراءات السفر للإماراتيين، وتسهيل دخولهم بشكل أكثر سلاسة عبر أكثر من 75 منفذ دخول إلى الولايات المتحدة. وسيسمح برنامج "الدخول العالمي" لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالدخول إلى الولايات المتحدة للسياحة والأعمال والزيارات الشخصية.
وسيستفيد المسافرون من تسهيل الدخول عبر بوابات العبور المخصصة في المطارات الأمريكية، مما يعزز تجربة سفرهم ويدعم العلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
ووقعت الحكومتان اتفاقية بين وزارتا الداخلية الإماراتية والأمن الداخلي الأميركية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للولايات المتحدة.
للمشاركة، يجب على المتقدمين تقديم معلوماتهم على الموقع الرسمي على https://ttp.dhs.gov/. بعد التقديم، سيخضعون لفحص أمني ويمكنهم استخدام أجهزة التحقق الآلية في الموانئ، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الانتظار والأوراق الرسمية. من المهم ملاحظة أنه يجب على المسافرين أن يمتلكوا تأشيرة دخول صالحة للولايات المتحدة.
كيفية التقديم
يعد التقديم لبرنامج الدخول العالمي أمرًا بسيطًا إلى حد ما بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه هي العملية:
إملأ الطلب
قم بإنشاء حساب على الموقع الرسمي: https://ttp.dhs.gov
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