"الدار دارك"..أبوظبي تتكفل بإقامة زوارها العالقين

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الفنادق في جميع أنحاء العاصمة بتمديد إقامة الضيوف غير القادرين على السفر بسبب اضطرابات الرحلات الجوية والقيود الحالية، مع ضمان تغطية الهيئة لتكلفة الليالي الإضافية.

في تعميم مؤرخ في 28 فبراير 2026، موجه إلى المديرين العامين للمنشآت الفندقية، ذكرت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أنه في ضوء الظروف السائدة، وصل بعض الضيوف إلى تاريخ تسجيل المغادرة ولكنهم لم يتمكنوا من المغادرة بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم.

نص الإشعار على أنه “طُلب من الفنادق تمديد إقامة الضيوف حتى يتمكنوا من المغادرة.”

أكدت الدائرة أن تكلفة الإقامة الممددة ستتحملها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. طُلب من الفنادق إرسال الفواتير ذات الصلة مباشرة إلى الهيئة عبر عنوان بريد إلكتروني مخصص. يتوفر فريق استمرارية الأعمال أيضًا لمزيد من الاستفسارات.

اتصلت خليج تايمز بفندقين في أبوظبي مساء الأحد. وأكد كلاهما أنه سُمح للضيوف العالقين بسبب اضطرابات الرحلات الجوية والذين لديهم حجوزات قائمة بتمديد إقامتهم.

قال مسؤول تنفيذي في مكتب الاستقبال بفندق خمس نجوم: “نعم، لقد تلقينا التعميم. سُمح للضيوف الذين لا يستطيعون السفر وكان من المقرر أن يغادروا بالبقاء. نحن ننسق العملية حسب التوجيهات.”

أكد موظف في فندق آخر أيضًا أنه تم استيعاب الضيوف العالقين بعد تواريخ حجزهم الأصلية. قال الموظف: “لقد سمحنا بالتمديدات بما يتماشى مع التوجيهات.”

يأتي هذا التوجيه في أعقاب استجابة اتحادية أوسع للاضطراب. في وقت سابق من اليوم، قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة (GCAA) إن الدولة تغطي تكاليف استضافة وإقامة الركاب المتأثرين بإلغاء رحلات الأمس والإغلاق المؤقت للمجال الجوي.

في بيان نقلته وكالة وام، قالت الهيئة العامة للطيران المدني: “تتحمل الدولة جميع تكاليف استضافة وإقامة الركاب المتأثرين والعالقين، مما يضمن استمرار توفير الخدمات الأساسية خلال فترة التعديلات التشغيلية.”

وفقًا للهيئة، تلقى حوالي 20,200 مسافر دعمًا للإقامة المؤقتة وإعادة الحجز.

لاقت هذه الخطوة إشادة عبر الإنترنت، حيث أشاد العديد من المقيمين والمسافرين بالسلطات لتدخلها ودعم الزوار المتضررين.