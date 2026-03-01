"الداخلية" تنفي صلتها بمكالمات مشبوهة وتصدر 3 إرشادات أمنية

نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع أي ارتباط بينها أو بين وكالاتها التابعة والاتصالات الصادرة من الرقم (70614213) أو أرقام مشابهة، مؤكدة أن هذه المكالمات هي محاولات احتيالية تتضمن انتحال شخصية واحتيال إلكتروني.

أصدرت الوزارة الإرشادات التالية:

1. لا تستجب: تجنب التفاعل مع المتصل أو مشاركة أي تفاصيل حساسة مثل رقم بطاقة الهوية الخاصة بك (رقم QID) أو رموز التحقق.

2. لا تطلب السلطات الرسمية أبدًا تفاصيل شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو من خلال روابط غير معروفة.

3. الإبلاغ والتحقق: يتم تتبع مصادر هذه الرسائل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. يُحث الجمهور على الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للمعلومات والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه فورًا عبر القنوات المخصصة.