"الداخلية" تطلق حزمة رقمية شاملة لخريجي الثانوية لدعم مستقبلهم الأكاديمي والمهني

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن إطلاق حزمة خدماتها لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.

ويتزامن إطلاق هذه الحزمة مع إعلان نتائج المرحلة الثانوية، وهي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية المصممة لدعم الطلاب أثناء انتقالهم إلى الجامعة أو سوق العمل.

تتضمن الميزات الرئيسية ما يلي:

إصدار شهادة السجل الجنائي من خلال تطبيق وزارة الداخلية (MOIUAE).

إنشاء ملف مروري إلكتروني عبر موقع الوزارة لتسهيل الإجراءات المرورية.

بطاقة خصم فزعة تتيح لك الوصول إلى عروض حصرية للطلاب من خلال تطبيق فزعة.

خدمات مصرفية من بنك أبوظبي الإسلامي مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية للشباب.

وتنفذ المبادرة في عامها الثامن على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وصندوق التضامن الاجتماعي لموظفي الوزارة (فزعة)، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

أكد العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية التزام الوزارة بتقديم خدمات استباقية وموجهة للمتعاملين.

وأشار إلى أن استمرار إطلاق هذه الحزمة لمدة ثماني سنوات يدل على التعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين ويعكس التزام الوزارة المستمر بدعم الأجيال القادمة ورفع جودة الحياة في المجتمع الإماراتي.

وأكدت الوزارة أن الخدمات سهلة الاستخدام عبر المنصات الرقمية، مما يلغي الحاجة للزيارات الشخصية ويضمن تجربة مستخدم أكثر سلاسة وسرعة.

ويعزز ذلك من كفاءة تقديم الخدمات ويعكس الجهود الملموسة لفرق العمل المشتركة التي تساهم بشكل مستمر في تحسين وتطوير محتوى الباقة لضمان أفضل تجربة للعملاء.