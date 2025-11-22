الخوف..التركيز والمرح: تجربة قيادة لا تُنسى في كثبان رأس الخيمة مع "خليج تايمز"

بمجرد أن رفع العلم في الساعة 9 صباحًا بواسطة تشارلز ياردلي، الرئيس التنفيذي لـالخليج تايمز، تحرك الموكب في تشكيل. عندما انطلقت السيارة الأولى، كنت في إحدى السيارات في قيادة الصحراء 2025 حيث عاد الحدث لنسخته السابعة، واعدًا بيوم لا يُنسى من مغامرات الكثبان الرملية، وإثارة الصحراء، واحتفالات تحت النجوم. توجهنا مباشرة إلى الكثبان الرملية. أخذ قائدنا نيك الموقع الأمامي ووجهنا عبر نقطة الدخول للمسار.
لدى نيك سنوات من الخبرة في القيادة على الطرق الوعرة وشرح أنهم يجرون دروسًا منتظمة للمبتدئين الذين يرغبون في تعلم الأساسيات. قال إن كل جزء من المسار مصمم ومحدد ومختبر مسبقًا، بدءًا من الرمال الخفيفة والكثبان المنخفضة قبل أن يصبح أكثر تحديًا. كان الجزء الأولي يهدف إلى تسخيننا. كانت الرمال صلبة، والمنحدرات ناعمة والسيارة تتحرك بسهولة بين الارتفاعات.
بعد بضع دقائق من القيادة، رأينا مجموعة من الجمال تسير عبر الأفق. تحركت بجانب الموكب كما لو كانت تنضم إلى التدفق. تباطأ السائقون للسماح لها بالمرور، وللحظة تحركت جميع السيارات في خط متزامن معها.
عندما وصلنا إلى عمق الصحراء، بدأت السيارة في الاستجابة بشكل مختلف. غاصت العجلات في بقع أكثر نعومة، وفتحت الكثبان على الجانبين. كان الشعور مختلفًا عن أي شيء على الطريق. لا ممرات، لا كاميرات سرعة، لا إشارات تخبرك إلى أين تذهب. كانت فقط السيارة، والرمال، والمنحدر أمامك. تختار الخط. تخطط للانعطاف. تشعر بالجاذبية تتغير تحت الإطارات.
عندما سألني نيك، "هل أنت مستعد لتولي القيادة؟" انتقلت إلى مقعد السائق. في اللحظة التي دارت فيها الإطارات فوق الحافة الأولى، شعرت بالحرية. القيادة على الطرق الوعرة ليست عن السرعة، بل عن التحكم. وجه السيارة بشكل صحيح. حافظ على الزخم ثابتًا. لا تضغط على الفرامل أثناء الصعود. لا تدور بشكل حاد على الرمال الناعمة. نيك أرشدني خطوة بخطوة: "انظر بعيدًا، وليس قريبًا"، "حافظ على عجلاتك مستقيمة عند النزول"، "ثق بالسيارة، دعها تتحرك"، قال.
بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى نقطة التفتيش الأولى، شعرت بالإثارة في القيادة. عند الانتقال إلى نقطة التفتيش الثانية، تغيرت التضاريس على الفور. كانت الكثبان أعلى والرمال أكثر نعومة. السيارات أمامنا تسلقت في خطوط ثابتة وانزلقت ببطء. كان الناس يهتفون داخل سياراتهم. كان مزيج الخوف والتركيز والمرح حقيقيًا. الأدرينالين حمل الجميع خلال الصعود.
في كل مكان نظرت إليه، كان المشاركون يستمتعون بالمشهد. عائلات مع أطفال في مقاعد معززة. مجموعات من الأصدقاء الذين جاءوا معًا. لأول مرة يقودون على الرمال. سائقون متمرسون يعرفون كل منحدر بالنظر. الصحراء شعرت وكأنها مساحة مشتركة حيث كان للجميع نفس الهدف، الاستمتاع بالطريق والتحدي. القيادة اعتمدت أيضًا على تطبيق ملاحة خاص يستخدمه جميع المشاركين والمراقبين.
يعرض التطبيق المسار الكامل في الوقت الفعلي، مع تحديد كل سيارة على الخريطة حتى يتمكن السائقون من تتبع موقعهم ورؤية الآخرين من حولهم. يمكن للمراقبين داخل غرفة التحكم في الرالي مراقبة حركة كل مركبة والاستجابة إذا علق أحدهم أو احتاج إلى دعم. عملت كنظام أمان حي عبر الكثبان. إذا تباطأت سيارة أو توقفت، فإن فريقًا آخر يتحرك فورًا للمساعدة. النظام حافظ على اتصال القافلة بأكملها، ويمكنك أن تشعر بمدى تنظيم التدفق حتى في عمق الصحراء.
نمت فعالية قيادة الصحراء من كي تي لتصبح واحدة من أكثر الأحداث المجتمعية شهرة لعشاق القيادة على الطرق الوعرة في الإمارات. منذ نسختها الأولى، جمعت الفعالية أشخاصًا من جنسيات وأعمار مختلفة لاستكشاف تضاريس رأس الخيمة. المسار، المصمم بمخارج كل ٢٠ كيلومترًا، يسمح لكل من المبتدئين والسائقين المتمرسين بالمشاركة دون ضغط. يبقى المراقبون على المسار للإشراف والإرشاد ودعم عمليات الاسترداد.
بحلول الوقت الذي عبرنا فيه أعمق في الحواف، كان السائقون أكثر ثقة. كانت السيارات مصطفة ضد الأفق، تتحرك في صفوف عبر الكثبان. مزيج المهارة والعمل الجماعي والإثارة الخالصة هو ما يجعل الناس يعودون كل عام. ومع انفتاح الصحراء أمامنا، كان من الواضح لماذا تظل هذه القيادة واحدة من أكبر الأحداث على الطرق الوعرة في الإمارات.