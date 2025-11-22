الخوف..التركيز والمرح: تجربة قيادة لا تُنسى في كثبان رأس الخيمة مع "خليج تايمز"

يعرض التطبيق المسار الكامل في الوقت الفعلي، مع تحديد كل سيارة على الخريطة حتى يتمكن السائقون من تتبع موقعهم ورؤية الآخرين من حولهم. يمكن للمراقبين داخل غرفة التحكم في الرالي مراقبة حركة كل مركبة والاستجابة إذا علق أحدهم أو احتاج إلى دعم. عملت كنظام أمان حي عبر الكثبان. إذا تباطأت سيارة أو توقفت، فإن فريقًا آخر يتحرك فورًا للمساعدة. النظام حافظ على اتصال القافلة بأكملها، ويمكنك أن تشعر بمدى تنظيم التدفق حتى في عمق الصحراء.