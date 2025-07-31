الخطوط الجوية الهندية: تذاكرها الرخيصة تجذب المسافرين بالإمارات وسط قلق متزايد حول السلامة

على الرغم من الفارق الكبير في الأسعار، يشعر بعض المسافرين بالقلق من الحجز على الخطوط الجوية الهندية بعد حادث تحطم الطائرة في أحمد آباد.

مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين الهند والإمارات العربية المتحدة في ذروة العطلة الصيفية، تقدم الخطوط الجوية الهندية (Air India) وطيران الهند إكسبرس (Air India Express) بعضاً من أرخص أسعار التذاكر. ويُعد هذا الفارق الكبير في الأسعار، الذي يصل إلى 50%، بمثابة راحة للكثير من المسافرين الذين يهتمون بالميزانية.

ومع ذلك، فإن إلغاء الرحلات والتأخيرات التي تشهدها الشركتان تدفع بعض المسافرين إلى اختيار بدائل سفر أخرى على الرغم من الأسعار المنخفضة.

بعد حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية الرحلة AI171 المأساوي في أحمد آباد يوم 12 يونيو، والتي كانت متجهة إلى لندن غاتويك، أصبح العديد من المسافرين قلقين بشأن اختيار هذه الخطوط الجوية. تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها في منطقة سكنية مكتظة بالسكان في أحمد آباد بالهند. ولسوء الحظ، لقي 241 من أصل 242 شخصاً كانوا على متن الطائرة حتفهم، بالإضافة إلى 19 شخصاً على الأقل على الأرض.

في الأسابيع الأخيرة، سلطت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الضوء أيضاً على أعطال في أنظمة تكييف الهواء، وعدم الراحة داخل الطائرة، وتأخر الإقلاع، وإلغاء الرحلات.

التزام بالتحسينات رغم التحديات

في بيان لـ "الخليج تايمز"، أقر متحدث باسم طيران الهند إكسبرس بأن "مشاكل تشغيلية عرضية قد تنشأ، كما هو الحال مع أي شركة طيران سريعة النمو." ومع ذلك، يتم التعامل مع كل حالة بجدية. وأضاف: "نحن ملتزمون تماماً بتحسين الموثوقية وتجربة الضيوف من خلال الصيانة الاستباقية والخدمة المستجيبة."

وأضاف المتحدث أن شركة الطيران لا تزال "واحدة من أفضل الخيارات" للمسافرين بين الإمارات والهند. وقال: "تواصل طيران الهند إكسبرس تسجيل نمو قوي في سوق الإمارات العربية المتحدة، من حيث السعة وعدد الضيوف الذين يختارون السفر معنا بدلاً من شركات النقل الأخرى."

"إن شبكتنا المتوسعة، وأسطولنا الجديد، وعروضنا من الوجبات الساخنة، والمقاعد المريحة، والخدمة الدافئة، وخيارات الأسعار المنسقة، تلقى صدى جيداً لدى المسافرين الذين يبحثون عن اتصال مباشر بين الشرق الأوسط والهند."

الاضطرابات مقابل الأسعار المنخفضة: معضلة المسافرين

في وقت سابق، ذكرت "الخليج تايمز" أن الخطوط الجوية الهندية شهدت اضطرابات متعددة على مسارات مختلفة هذا الشهر. في إحدى الحالات، اشتكى ركاب على متن رحلة من الإمارات إلى الهند من عدم عمل نظام تكييف الهواء، مما جعل المقصورة شديدة الحرارة وغير مريحة. وفي حادثة أخرى، تأخرت رحلة لطيران الهند إكسبرس إلى دبي على مدرج المطار لأكثر من ست ساعات، على الرغم من وصول الطائرة القادمة في الوقت المحدد.

وقد أثار وكلاء السفر والمقيمون مخاوف بشأن التأخيرات، والمشاكل الفنية، ومناولة الأمتعة. وقد جعلت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص، بعض المسافرين المقيمين في الإمارات أكثر حذراً.

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الأسعار الحالية وتباين آراء المسافرين

يُظهر تحليل أجرته "الخليج تايمز" للأسعار الحالية للرحلات ذات الاتجاه الواحد على خطوط الإمارات-الهند أن فارق السعر كبير في الأسبوع الأول من أغسطس:

دبي إلى مومباي: طيران الهند من 291 درهم إماراتي، شركات الطيران الأخرى من 580 درهم إماراتي.

دبي إلى تشيناي: طيران الهند من 734 درهم إماراتي، شركات الطيران الأخرى من 1,290 درهم إماراتي.

دبي إلى بنغالور (توقف واحد): طيران الهند من 393 درهم إماراتي، شركات الطيران الأخرى من 1,140 درهم إماراتي (مباشر).

دبي إلى ثيروفانانثابورام: طيران الهند إكسبرس من 403 درهم إماراتي، شركات الطيران الأخرى من 1,040 درهم إماراتي.

وقال صبير تيكيبوراتافالابيل، المدير الأول في وايز فوكس للسياحة، إن حادث طيران الهند في أحمد آباد لا يزال حاضراً في أذهان المسافرين، لذلك يتردد البعض في السفر مع الشركة. وقال صبير: "يفضل بعض العملاء السفر مع شركات طيران أخرى بعد المأساة."

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من المعلومات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي - أحياناً عن التأخير، وأحياناً أخرى عن حادث أحمد آباد - وهذا أمر يثير قلق الناس."

وقال بافان بوجاري، مستشار السفر في لاكشري ترافلز بأبوظبي: "الحوادث الأخيرة التي تتكرر على وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون أحد الأسباب التي تجعل المسافرين لا يختارون هذه الشركات. ومع ذلك، يتم النظر في شركات طيران أخرى كبدائل في الوقت الحالي."

وأضاف بوجاري: "في السابق، كانت رحلات طيران الهند وطيران الهند إكسبرس ممتلئة بالكامل دائماً، وبينما الطلب الحالي أقل قليلاً، أنا واثق من أنه سيعود قريباً."

لماذا يفضل المقيمون شركات الطيران الأخرى؟

قال ليبن فارغيز، مدير المبيعات في روع تورز أند ترافل: "لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يستمرون في السفر مع طيران الهند وطيران الهند إكسبرس."

وأضاف: "في بعض القطاعات، تشغل هذه الشركات رحلات متعددة يومياً، مما يمنح المسافرين مرونة أكبر. إنها مسألة وقت فقط، نأمل أن تستقر الأمور قريباً ويعود كل شيء إلى طبيعته."

وقال أحمد علي (اسم مستعار)، مقيم في دبي ويسافر مرتين سنوياً إلى بنغالور، إن تجربة صديقه جعلته يعيد التفكير في خطط سفره.

وقال: "عندما كان أحد أصدقائي مسافراً من كوتشي، تأخرت الرحلة لساعات. الآن أنا أسافر مع زوجتي وطفليّ الصغيرين. لا أريد أن يرافقني التوتر. مع مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت حول تعطل مكيفات الهواء وتأخر إقلاع ووصول الرحلات، فضلت حجز تذاكري مع شركة طيران أخرى."

وقال شيراج، الذي يسافر إلى كوتشي مرة أو مرتين في السنة لزيارة والديه المسنين، إن مراجعات شركات الطيران المحلية كانت دائماً مطمئنة.

وقال شيراج: "جاء قرار التحول إلى هذه الشركات بعد سماع شكاوى من الأصدقاء ورؤية منشورات منتشرة على الإنترنت. هناك الكثير من المشاكل: عودة الرحلات في منتصف الطريق، وأعطال في تكييف الهواء، وتأخيرات طويلة على المدرج. كل يوم تقريباً، أرى شخصاً ينشر عن ذلك. شركات الطيران الإماراتية أغلى قليلاً، لكن ما تقدمه هو راحة البال."