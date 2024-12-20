الخطوط البريطانية تؤجل رحلاتها إلى أبوظبي لمشاكل في المحرك

وقال ممثل خدمة العملاء إنه في حين لا يمكنهم تأكيد سبب إجراء التخفيضات، فإن "المبادئ التوجيهية الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) تقول إن الرحلات الجوية بين أبو ظبي ومطار هيثرو سيتم تعليقها.