الخطوط البريطانية تؤجل رحلاتها إلى أبوظبي لمشاكل في المحرك
أوقفت الخطوط الجوية البريطانية بعض رحلاتها بين أبو ظبي ومطار هيثرو خلال الصيف المقبل.
قال أحد ممثلي خدمة العملاء في شركة طيران إن الرحلة الأخيرة بين مطار هيثرو وأبو ظبي ستكون في 30 مارس 2025.
ومن المقرر استئناف الرحلات الجوية إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 25 أكتوبر 2025. ومع ذلك، سيظل بإمكان المسافرين السفر من وإلى مطار دبي الدولي خلال هذه الفترة.
وقال ممثل خدمة العملاء إنه في حين لا يمكنهم تأكيد سبب إجراء التخفيضات، فإن "المبادئ التوجيهية الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) تقول إن الرحلات الجوية بين أبو ظبي ومطار هيثرو سيتم تعليقها.
وفي وقت سابق، قالت شركة الطيران في حديثها لرويترز إنها اضطرت إلى إجراء تغييرات إضافية على جداولها بسبب مشاكل في المحرك.
قالت الخطوط الجوية البريطانية لرويترز يوم الخميس إنها أدخلت تغييرات إضافية على الجداول بسبب مشكلة تتعلق بألف محرك لطائراتها من طراز بوينج 787، دون تأكيد خفض رحلاتها بين أبوظبي وهيثرو.
وكانت شركة الطيران قد خفضت بالفعل رحلاتها الطويلة هذا العام بسبب التأخير في تسليم المحركات والأجزاء من شركة رولز رويس.