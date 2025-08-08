"الخصم الوهمي": سكان دبي يواجهون عمليات احتيال جديدة

وقال عمر قدور، محلل الأمن السيبراني المقيم في الإمارات، إن هذا التكتيك هو جزء من اتجاه أوسع. "لقد شهدنا زيادة في عمليات الاحتيال التي تستخدم شعارات تبدو رسمية، ورسائل عاجلة، وقنوات خاصة مثل واتساب أو إنستجرام"، حيث تعتمد عمليات الاحتيال بشكل كبير على مظهر الشرعية.

وأضاف: "إنه شكل من أشكال الهندسة الاجتماعية، يستخدم الثقة والإلحاح للتلاعب بالسلوك". وأوضح أن المحتالين غالبًا ما يزعمون أن لديهم "شخصًا من الداخل" يمكنه تسريع الخدمات، مما يجعل العرض يبدو أكثر مصداقية. "إنه يستغل الاعتقاد بأنه دائمًا ما توجد طريقة للتجاوز. لكن أي خدمة شرعية لا تتم بهذه الطريقة".

لا يقتصر انتشار هذه الاحتيالات على الغرامات المرورية. يقول الخبراء إن تكتيكات مماثلة تُستخدم لتجديد التأشيرات، ودفع فواتير الخدمات، وخدمات الهوية الإماراتية، وغيرها من المعاملات المدنية. في العديد من الحالات، يتم الاتصال بالمقيمين عبر حسابات على واتساب أو تيليجرام أو إنستجرام تعرض "المساعدة" في التعامل مع الروتين أو تصفية المخالفات، غالبًا مقابل رسوم ودون إيصالات.

وقالت سحر الشامسي، استشارية الأمن السيبراني التي تراقب اتجاهات الاحتيال عبر الإنترنت، إن الناس غالبًا ما يتجاهلون علامات الخطر الصغيرة. "الأخطاء الإملائية، أسماء الشركات الغامضة، عدم وجود إيصالات، والضغط للدفع فورًا، كلها علامات. لكن الأهم من ذلك كله هو القناة. إذا كان أحدهم يقدم خدمة حكومية على تيليجرام أو من خلال حساب شخصي، فهذا هو الدليل على ضرورة التوقف".

وأوصت بأن يعتمد المقيمون فقط على البوابات الرسمية مثل "الهوية الرقمية UAE PASS" أو تطبيقات الوزارات، أو المواقع الإلكترونية الموثوقة لأي مدفوعات أو تحديثات. "إذا قال أحدهم إنه سيتولى الأمر نيابة عنك مقابل مبلغ نقدي أو من خلال طريقة غير رسمية، أبلغ عنه. حتى لو نجح الأمر مع شخص آخر، فإنه ليس نظامًا يجب أن تثق به".

كما أكدت أن جزءًا من المشكلة هو نقص الوعي العام حول كيفية معالجة المعاملات الرسمية فعليًا. "هناك اعتقاد بأنه طالما أن الخدمة قد أُنجزت، فلا يهم من قام بتسهيلها. لكن هذه عقلية محفوفة بالمخاطر. إذا تم دفع غرامة باستخدام بيانات بطاقة مسروقة، فقد يتم عكسها لاحقًا. وهذا يترك المقيم عرضة للمسؤولية، وربما يصبح مسؤولًا قانونيًا".