الخدمة الوطنية في الإمارات: رحلة 11 شهراً تغير الشباب أكثر من 12 عاماً من التعليم

الانضباط، والمثابرة، والشعور المتجدد بالهدف؛ هذه هي القيم التي قال مجندو الدفعة الـ22 من الخدمة الوطنية في الإمارات إنها ستبقى معهم مدى الحياة. بعد إكمال البرنامج الإلزامي الذي يستمر 11 شهرًا في 1 أغسطس 2025، عبّر المجندون الذين تخرجوا حديثًا من المدارس الثانوية عن كيفية تغيير هذه التجربة لنظرتهم للحياة وإعدادهم لتحديات تتجاوز ساحة العرض العسكري.

قال سيف سعيد الكيلي، واصفًا تحوله: "تعلمت في 11 شهرًا أكثر مما تعلمته في 12 سنة دراسية". وفي حديثه لـ"خليج تايمز"، اعترف بأن التجربة تجاوزت توقعاته بطرق مفاجئة. وأضاف: "توقعت انضباطًا صارمًا وتدريبًا قاسيًا، لكن ما أدهشني أكثر هو الأخوة والوحدة التي بنيناها. كما بدأت حقًا في تقدير الوقت والانضباط بطرق لم أعرفها من قبل."

بناء جيل جديد من الإماراتيين

بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، تُعد الخدمة الوطنية إلزامية على الرجال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، بينما يُرحب بالمتطوعات من الإناث. يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022 حاليًا مدة الخدمة بـ11 شهرًا لخريجي المدارس الثانوية والمتطوعين. منذ إطلاق البرنامج في عام 2015، يهدف إلى تعزيز التلاحم الوطني والمسؤولية المدنية بين الشباب الإماراتي.

بعد مرور عقد من الزمن، أثبت البرنامج تأثيره التحولي على الآلاف. بالنسبة للدفعة 222، غالبًا ما جاءت أعمق الدروس ليس من التدريبات، بل من لحظات غير متوقعة. يتذكر الكيلي حادثة وقعت خلال التدريب: "أصيب أحد زملائي بالإرهاق، ودون تردد، حملناه جميعًا. في تلك اللحظة، تغير مفهوم العمل الجماعي بالنسبة لي، فالنجاح ليس فرديًا أبدًا، بل يتعلق دائمًا بالمجموعة."

بالنسبة لعبد الرحمن الوليد، كان الدرس الرئيسي هو المرونة. ويقول: "أكبر تغيير في شخصيتي هو المرونة. أنا الآن أكثر هدوءًا تحت الضغط. سواء كان الأمر يتعلق بالعمل أو الدراسة أو الحياة، أعلم أنني أستطيع التعامل معه."

اكتشف آخرون قدرات قيادية في أنفسهم. قال سيف الماسكاري: "اعتقدت أنها ستكون مجرد تدريبات بدنية. ولكننا مُنِحنا مسؤولية حقيقية لقيادة زملائنا. لقد أظهر لي ذلك أن القيادة تتعلق بالثقة والمساءلة."

العودة إلى الحياة المدنية

تواصل دروس المثابرة إرشادهم. يتذكر الوليد أحد التحديات التي لا تُنسى: "كان المطر ينهمر بغزارة، وبدا المسار مستحيلًا. أنهيناه ونحن مبللين ومرهقين، ولكن بابتسامة. فالمصاعب دائمًا ما تنتهي بالفخر والشرف."

بالنسبة للكثيرين، تمتد التغييرات إلى ما هو أبعد من فترة خدمتهم. يقول الكيلي: "أصبحت أكثر مسؤولية ونضجًا. أصبحت أهدافي أوضح، وتعلمت أن أقدر كل لحظة، سواء في العمل أو مع العائلة."

يتطلع الخريجون أيضًا إلى توجيه الجيل القادم من المجندين. ونصح الماسكاري قائلاً: "لا تخافوا. هذه التجربة ستغيركم للأفضل. ستكتشفون نقاط قوة لم تعرفوها من قبل، وستخرجون أكثر صبرًا وانضباطًا وفخرًا."

بينما تمضي الدفعة 22 قدمًا، يتابع أعضاؤها مسارات متنوعة. بعضهم سيتوجه للدراسة الجامعية في الخارج، بينما سينضم آخرون إلى الكليات العسكرية للبناء على خدمتهم. وفي الوقت نفسه، ستبدأ الدفعة 23 رحلتها في 31 أغسطس 2025، مستعدة لمواجهة نفس التحدي التحولي.