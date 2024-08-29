"الخارجية" تحذر من مكالمات احتيالية

حذرت وزارة الخارجية الإماراتية سكان الدولة من المكالمات الاحتيالية التي تدعي أنها صادرة عن الهيئة.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند تلقي مثل هذه المكالمات، مؤكدة ضرورة التحقق من مصادر الاتصال لتفادي الاحتيال.

كما أكدت الوزارة على الأرقام الرسمية للتواصل، حيث يمكن الاتصال على الرقم الأول (00971 800 44444) للحالات العامة، بينما الرقم الثاني (00971 80024) مخصص لحالات الطوارئ بالنسبة للمواطنين. ودعت الوزارة إلى استخدام هذين الرقمين فقط للتواصل معها.