الخارجية الإماراتية..6 أشهر صلاحية للجوازات وخدمات طارئة لحاملي الإقامة الذهبية

وأشارت الوزارة إلى أنها توفر أيضاً "بطاقة خدمات مسافر دولة الإمارات"، والتي تتضمن رمز QR ويمكن الحصول عليها عند المغادرة من مطارات دولة الإمارات، وتتيح الوصول السريع والفوري إلى عدد من الخدمات المصممة خصيصاً للمواطنين الإماراتيين. وتشمل هذه الخدمات: إصدار "وثيقة العودة" في غضون 30 دقيقة في حالات فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية جوازات السفر، أو للمواليد الجدد؛ و"صفحة متطلبات السفر حسب الوجهة"، وهي منصة تفاعلية يتم تحديثها في الوقت الفعلي وتقدم معلومات أساسية ونصائح سفر لكل دولة؛ وصفحة مخصصة تعرض جميع تحديثات شروط الدخول لعام 2025 للدول حول العالم.