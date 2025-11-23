الخارجية الإماراتية..6 أشهر صلاحية للجوازات وخدمات طارئة لحاملي الإقامة الذهبية

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الأحد تحذيراً للمسافرين من الدولة بضرورة التأكد من أن جوازات سفرهم صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يحصل المسافرون المرافقون لهم على التأشيرات المطلوبة قبل وقت كافٍ.
طلبت الوزارة من المسافرين من دولة الإمارات مراجعة شروط الدخول وآخر المستجدات الصادرة لكل دولة، وتأمين تأمين صحي دولي يغطي كامل مدة الرحلة، والالتزام بالقوانين المحلية ولوائح المرور في بلد الوجهة، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية من الوثائق الرسمية وتخزين النسخ الأصلية بأمان في مكان الإقامة، واستخدام وكالات الحجز العالمية ذات السمعة الطيبة للطيران والفنادق وتأجير السيارات.
بالإضافة إلى ذلك، نصحت المسافرين بمراقبة التنبيهات الصادرة عن السلطات في بلد الوجهة، خاصة في حالات الأزمات والطوارئ، وتجنب ارتداء المتعلقات الشخصية الثمينة أو النادرة، خاصة في الأماكن المزدحمة والتجمعات.
صدر هذا التحذير تزامناً مع بدء موسم السفر الشتوي في دولة الإمارات، وتوجه العديد من الأشخاص للسفر إلى الخارج. ويأتي ذلك كجزء من حملة "من الإمارات نسافر" استعداداً لموسم الإجازات الشتوية وتزامناً مع العطلة المدرسية في الإمارات، والتي تمتد من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026.
سيحظى المقيمون في دولة الإمارات بعطلة مدرسية تقارب الشهر، تبدأ من 8 أغسطس حتى الأسبوع الأول من يناير 2026.
وثيقة العودة للإمارات في 30 دقيقة
ستساعد هذه المبادرة في تعزيز ثقافة السفر الواعي والآمن لجميع المسافرين من دولة الإمارات خلال هذه الفترة، مؤكدة استعدادها التام لتقديم الدعم والرعاية والاستجابة الفورية على مدار الساعة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة المطورة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
كما أعلنت وزارة الخارجية مؤخراً عن مجموعة من الخدمات القنصلية لحاملي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وتشمل هذه الخدمات إصدار "وثيقة العودة" في غضون 30 دقيقة فقط في حال فقدان حامل الإقامة الذهبية لجواز سفره أو تلفه أثناء وجوده في الخارج؛ وخط ساخن مخصص على الرقم 0097124931133، متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم؛ وتقديم المساعدة العاجلة في حالات الطوارئ والأزمات وعمليات الإجلاء؛ وتسهيل إجراءات الإعادة إلى الوطن والدفن داخل الدولة في حال وفاة حامل الإقامة الذهبية لدولة الإمارات في الخارج؛ وخدمات دعم لأفراد عائلة المتوفى.
بسبب ذروة موسم السفر الشتوي، أصدرت شركة طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدبي، في وقت سابق من هذا الشهر تحذيراً بشأن ارتفاع أعداد المسافرين خلال عطلات نهاية الأسبوع في ديسمبر.
وقالت: "نحثكم على إنهاء إجراءات السفر مبكراً والتأكد من توفر جميع المستندات ذات الصلة جاهزة لإتمام الإجراءات لتجنب أي تأخير. يُطلب من العملاء الذين تبدأ رحلتهم في دبي الوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة. تشجع طيران الإمارات العملاء على التفكير في استخدام مترو دبي لتجنب الازدحام المروري على طريق المطار".
بالنسبة للعملاء المسافرين إلى الولايات المتحدة، ستفتح مكاتب تسجيل الوصول لطيران الإمارات قبل 12 ساعة من الرحلة.
مراجعة التنبيهات الفورية للسفر
كما طلبت الوزارة من المواطنين وجميع المسافرين من الإمارات مراجعة التنبيهات الفورية للسفر عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي قبل وبعد السفر إلى الوجهات الأجنبية خلال العطلة الشتوية.
أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات وقيادتها تضع جميع أفراد المجتمع في مقدمة الأولويات الوطنية وتلتزم بضمان امتداد الدعم والرعاية لكل فرد داخل وخارج دولة الإمارات.
وأضاف أنه تماشياً مع هذا النهج، تواصل وزارة الخارجية من خلال خططها الاستراتيجية تطوير وتقديم مجموعة شاملة من الخدمات والإرشادات للمسافرين، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات السفر المختلفة ومواكبة المستجدات المتعلقة بالوجهات الدولية، وبالتالي تعزيز جاهزية نظام الدعم المباشر والاستجابة السريعة على مدار الساعة، لا سيما خلال فترات الذروة للسفر عندما يزداد عدد المسافرين بشكل كبير.
دعت وزارة الخارجية المواطنين الإماراتيين إلى تسجيل أنفسهم وعائلاتهم في خدمة "تواجدي" عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي أو قناة الواتساب الخاصة بها، وحفظ رقم الخط الساخن للطوارئ المخصص للمواطنين الإماراتيين في الخارج، وهو 0097180024، والمتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توفر أيضاً "بطاقة خدمات مسافر دولة الإمارات"، والتي تتضمن رمز QR ويمكن الحصول عليها عند المغادرة من مطارات دولة الإمارات، وتتيح الوصول السريع والفوري إلى عدد من الخدمات المصممة خصيصاً للمواطنين الإماراتيين. وتشمل هذه الخدمات: إصدار "وثيقة العودة" في غضون 30 دقيقة في حالات فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية جوازات السفر، أو للمواليد الجدد؛ و"صفحة متطلبات السفر حسب الوجهة"، وهي منصة تفاعلية يتم تحديثها في الوقت الفعلي وتقدم معلومات أساسية ونصائح سفر لكل دولة؛ وصفحة مخصصة تعرض جميع تحديثات شروط الدخول لعام 2025 للدول حول العالم.