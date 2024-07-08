"الخارجية"تحذر الإماراتيين في"هيوستن"من تداعيات إعصار "بيريل" المدمر

واشتدت قوة الإعصار بيريل يوم الأحد مع اقترابه من ساحل تكساس مما أدى إلى إغلاق موانئ نفطية رئيسية وإلغاء رحلات جوية وتحذير من عاصفة مدمرة للأماكن التي سيضربها الإعصار.

وقد تؤدي عمليات الإغلاق إلى تعطيل صادرات النفط الخام وشحنات النفط الخام المتوجهة إلى المصافي وعمليات توريد وقود السيارات الناتج عن هذه المحطات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن إعصار بيريل هو الأول من الدرجة الخامسة على الإطلاق، وقد اجتاح الأسبوع الماضي "جامايكا" و"غرينادا" و"سانت فنسنت" و"جزر غرينادين"، وأسقط المباني وخطوط الكهرباء وقتل 11 شخصاً على الأقل.

وضعفت العاصفة بعد الدمار المميت الذي خلفته في منطقة البحر الكاريبي، واشتدت لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى أثناء عبورها المياه الدافئة لخليج المكسيك.