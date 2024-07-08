"الخارجية"تحذر الإماراتيين في"هيوستن"من تداعيات إعصار "بيريل" المدمر
دعت بعثة الدولة في هيوستن مواطني دولة الامارات المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى توخي الحذر حيث من المتوقع أن يصل إعصار بيريل إلى اليابسة بالقرب من هيوستن يوم الاثنين 8 يوليو.
وبحلول الوقت الذي يصل فيه الإعصار إلى اليابسة اليوم في هيوستن والمدينة المجاورة، فمن الممكن أن يكوّن عاصفة من الفئة الثانية.
وحثت وزارة الخارجية؛ في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي مواطنيها على اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات. كما نصحت المواطنين بضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ التالية: 0097180024 و 0097180044444.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم، إن الإعصار يقع على بعد حوالي 170 كيلومترا شرق "كوربوس كريستي"، وتبلغ سرعة الرياح القصوى له 120 كيلومتراً في الساعة.
واشتدت قوة الإعصار بيريل يوم الأحد مع اقترابه من ساحل تكساس مما أدى إلى إغلاق موانئ نفطية رئيسية وإلغاء رحلات جوية وتحذير من عاصفة مدمرة للأماكن التي سيضربها الإعصار.
وقد تؤدي عمليات الإغلاق إلى تعطيل صادرات النفط الخام وشحنات النفط الخام المتوجهة إلى المصافي وعمليات توريد وقود السيارات الناتج عن هذه المحطات.
وذكرت وكالة "رويترز" أن إعصار بيريل هو الأول من الدرجة الخامسة على الإطلاق، وقد اجتاح الأسبوع الماضي "جامايكا" و"غرينادا" و"سانت فنسنت" و"جزر غرينادين"، وأسقط المباني وخطوط الكهرباء وقتل 11 شخصاً على الأقل.
وضعفت العاصفة بعد الدمار المميت الذي خلفته في منطقة البحر الكاريبي، واشتدت لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى أثناء عبورها المياه الدافئة لخليج المكسيك.