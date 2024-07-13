"الخارجية"تحذرالإماراتيين في بانكوك من الفيضانات

دعت بعثة الإمارات في بانكوك مواطني الدولة المقيمين في تايلاند إلى توخي الحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المتوقعة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا وخاصة المناطق الساحلية.

وحثت وزارة الخارجية، في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مواطنيها على اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات. كما نصحت المواطنين بضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ التالية: 0097180024 و 0097180044444.

كما حثت بعثة الدولة في هيوستن يوم الاثنين الموافق 8 يوليو مواطني الدولة المقيمين في الولايات المتحدة على توخي الحذر حيث من المتوقع أن يصل إعصار "بيريل" إلى اليابسة بالقرب من هيوستن في ذلك اليوم.

واشتدت قوة الإعصار بيريل في 9 يوليو/تموز مع اقترابه من ساحل تكساس، مما أدى إلى إغلاق موانئ النفط الرئيسية وإلغاء الرحلات الجوية والتحذير من أنه سيكون عاصفة مميتة للمجتمعات المتضررة.