الإمارات
"الخارجية"استمرار خدمات التصديق و"تواجدي"رغم أعمال الصيانة اليوم
سيتم تحديث الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول لوزارة الخارجية اليوم السبت 9 نوفمبر
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن موقعها الإلكتروني وتطبيقها للهواتف الذكية سيخضعان للصيانة والتحديث يوم السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني من الساعة العاشرة مساء وحتى الحادية عشرة مساء.
وأضافت الوزارة أن خدمة تواجدي التي تقدمها الدولة لتسهيل التواصل مع مواطني الدولة في الخارج ومساعدتهم وتنسيق عودتهم إلى وطنهم في حالة الطوارئ أو الأزمات لن تتأثر.
وأضافت الوزارة أن خدمات التصديق ستظل متاحة أيضًا خلال هذه الفترة.