"الخارجية"استمرار خدمات التصديق و"تواجدي"رغم أعمال الصيانة اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن موقعها الإلكتروني وتطبيقها للهواتف الذكية سيخضعان للصيانة والتحديث يوم السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني من الساعة العاشرة مساء وحتى الحادية عشرة مساء.