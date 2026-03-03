"الحياة مستمرة".. وعي سكان الإمارات يدحر مخططات الترهيب الإلكتروني

وأضاف: "لقد تحققتُ من الأخبار، ثم مضيتُ في حياتي. ذهبتُ إلى المسجد، وذهبتُ للتسوق. لم يكن الناس يشترون بدافع الذعر، بل كان تسوقاً أسبوعياً عادياً. لقد قدتُ سيارتي من أبوظبي إلى دبي ووجدتُ حركة المرور تسير كالمعتاد".

ووفقاً لدقاق، فإن التحديثات الرسمية والإجراءات الأمنية المرئية ساعدت في تعزيز الشعور بالسيطرة بدلاً من الفزع. وقال: "نحن نثق في الدولة والقيادة والحكومة. عندما بدأنا نرى التحديثات والإجراءات، جعل ذلك الناس يشعرون بمزيد من الثقة وليس الخوف".

"المحلات كانت مفتوحة، والمركز التجاري كان ممتلئاً"

بالنسبة لشاهد مارديني، مؤسسة "بسكويتس آند مور" وأم لولدين صغيرين، فإن الجزء الأكثر إثارة للقلق في الموقف لم يكن ما رأته محلياً، بل الرسائل المحمومة القادمة من الخارج.

قالت مارديني: "اتصلت بي والدتي من دمشق، قائلة إنها رأت انفجارات في أبوظبي على إنستغرام. طمأنتها بأن 'لا يوجد شيء، نحن في المركز التجاري نلعب مع الأطفال'".

وقالت مارديني إنها كانت في "ريم مول" مع أطفالها عندما بدأت الرسائل تنتشر عبر الإنترنت. "كان المركز التجاري ممتلئاً، وكان الناس مرتاحين. حتى أننا خرجنا لتناول الإفطار لاحقاً، وكان المكان مزدحماً".

وأقرت بوجود خوف أولي، خاصة بين الأطفال الذين سمعوا أصوات إنذار التنبيهات، لكنها قالت إن الوضع استقر بسرعة. "لقد خفنا في البداية بالطبع، لكن المدارس انتقلت إلى نظام التعلم عبر الإنترنت وعمل بعض الناس من المنزل، وكان هذا هو التغيير الحقيقي الوحيد".