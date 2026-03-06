"الحياة مستمرة والثقة راسخة.. قادة الإمارات يرسمون ملامح الاستقرار

بالنسبة للمقيمين والعائلات، فإن الظهور العلني لقادة الإمارات قدم أكثر من مجرد راحة — فهو يشير إلى أن القيادة حاضرة ومنتبهة ومستعدة، وتقدم لمسة إنسانية وتعمل كـ ‘مديري معتقدات’ خلال الأوقات العصيبة.

في الأيام الأخيرة، تركت العناوين الرئيسية الكثيرة المتعلقة بالتوترات الإقليمية العديد من سكان الإمارات يشعرون ببعض القلق.

على هذه الخلفية، قدم الظهور العلني المفاجئ لصاحب السمورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دبي مول تذكيراً مرئياً بالاستقرار والاستمرارية.

خلال جولته، اختلط سموه بالزوار، وتوقف للدردشة، وحتى شاركهم القهوة بطريقة عفوية وغير رسمية، مما أظهر دفء وقرب القيادة واهتمامها بكل فرد، سواء كان مواطناً أو مقيماً.

كما ظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، علناً يوم الثلاثاء، وأنهى صيامه في المجلس، مدينة جميرا، جالساً إلى جانب أفراد الجمهور.

إدارة المعضلة الاجتماعية

قال الدكتور جايس آدم ترويان، أستاذ مساعد في علم النفس بجامعة هيريوت وات دبي: “هذه الظهورات العامة هي تدخلات قوية في المواقف التي نسميها ‘معضلات اجتماعية.’” تظهر الأبحاث أنه في مثل هذه المواقف، يتصرف القادة كـ "مديري معتقدات"، ويشكلون كيفية استجابة المجتمعات للتحديات مثل الشراء بدافع الذعر أو القلق الجماعي.”

ويؤكد أنه عندما يجسد القادة الهدوء والثقة، فإنهم يشكلون بشكل مباشر المعتقدات والإجراءات العامة، ويعززون السلوك الاجتماعي الإيجابي ويقللون من ردود الفعل المدفوعة بالخوف.

“من خلال الظهور في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق، يشير قادة الإمارات’ إلى الاستقرار، ويعززون الثقة ويثبطون الذعر. يساعد سلوكهم الهادئ في تحويل تركيز الجمهور من الخوف الفردي إلى المرونة الجماعية، مما يخفف من السلوكيات المعادية للمجتمع مثل التخزين أو الاحتكار.”

علاوة على ذلك، فإن تصرفات القادة’ تخلق تأثيراً مضاعفاً، كما يلاحظ. “عندما يرى الناس قادتهم يتصرفون بشكل طبيعي، فمن المرجح أن يحاكوا هذا السلوك، معتقدين أن الآخرين سيفعلون الشيء نفسه. في نهاية المطاف، هذه الأفعال المرئية ليست مجرد إيماءات؛ إنها أدوات استراتيجية للحفاظ على النظام الاجتماعي والمعنويات. ومن خلال القيادة بالقدوة، يذكرنا قادة الإمارات’ بأن الوحدة والهدوء هما أقوى أصولنا في الأوقات العصيبة.”

القادة مثل ‘موازين’ العواطف

ويؤكد خبراء آخرون أيضاً أن مثل هذه الإيماءات تحمل أهمية أعمق مما تبدو عليه.

قالت أسيل أ. تاكشي، عميدة كلية العلوم الصحية وعلم النفس بالجامعة الكندية بدبي بالإنابة: “غالباً ما ينظر البشر إلى القادة كموازين عاطفية في اللحظات غير المؤكدة. عندما تظهر القيادة مرتاحة وراسخة في الأماكن العامة والعادية، يقرأ الناس ذلك كإشارة إلى أن الوضع تحت السيطرة ويتم إدارته بعناية. بالنسبة للكثيرين، وخاصة العائلات والأطفال، فإن رؤية القيادة في مكان مألوف مثل مركز تجاري أو مترو يجعل الفكرة المجردة عن ‘الاستقرار الوطني’ تبدو شخصية ومحلية وقريبة من المنزل.”

الظهورات العامة الرمزية ليست مجرد طمأنة، بل تساعد في بناء الثقة بمرور الوقت. “بالنسبة لنا، العائلات العادية، عملت هذه اللحظات كمرساة نفسية: لقد تواصلوا معنا بصمت وقالوا استمروا في حياتكم، نحن معكم ونراقب الأمور،” أضافت تاكشي.

الرسائل المنظمة جيداً تساعد في منع الشائعات

أشارت بوجا ماهيش، دكتوراه، رئيسة قسم الإعلام والاتصال في جامعة سيمبايوسيس دبي، إلى أن “رؤية القيادة ترسل أيضاً إشارة اتصال قوية. عندما شوهدت القيادة وهي تتجول في دبي مول وتلقي التحية على المقيمين والسياح، عزز ذلك رسالة الهدوء والاستقرار. كما أن الصياغة الواضحة والمتسقة تساعد في تقليل التكهنات... فالرسائل المنظمة جيداً تساعد في منع الشائعات من ملء الفراغ المعلوماتي.”

ويوضح الخبراء أيضاً أنه من منظور إدارة الأزمات، فإن هذه الإيماءات فعالة.

قال سيباستيان بيدو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في إنترناشيونال إس أو إس: “إن الظهور العلني لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب سمو ولي عهد دبي ووزير الدفاع في دبي مول كان بمثابة إشارة متعمدة وواضحة للغاية على الوضع الطبيعي والاستقرار.”

“في لحظة كان فيها العديد من السكان يبحثون عن الطمأنينة، أظهرت رؤية القادة الوطنيين وهم يتجولون بين الجمهور، ويتفاعلون بحرارة مع العائلات ويتناولون الطعام في مركز تجاري مزدحم، رسالة قوية: الحياة اليومية في الإمارات العربية المتحدة تظل مستقرة وآمنة. وقد عززت هذه المجموعة من القيادة الحاسمة والرسائل الواضحة والاستعداد المرئي شعوراً مشتركاً بالهدوء في جميع أنحاء الإمارات، مما يوضح سبب استمرار البلاد في التعامل مع لحظات التوتر الإقليمي بثقة ومرونة.”