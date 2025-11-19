الحياة خارج الأرض تقترب.. عالم كامبريدج في دبي يتوقع الاكتشاف خلال عقد

في سياق متصل، دعا آدم سكوت، المؤسس المشارك لمؤسسة Experience Foundation، خلال جلسة "نظام تشغيل الحياة في المدينة: ماذا يحدث عندما نعيد ترميز المدن حول التجارب المشتركة؟"، إلى "تدخل" فوري لإعادة التفكير في العمارة الحضرية. وانتقد سكوت طريقة البناء الحالية قائلاً: "المطورون والمستثمرون اليوم غالبًا ما يختزلون الناس إلى 'وحدة' تعيش داخل 'وحدة' أخرى، وهي مساحات موحدة تتجاهل حاجتنا البشرية إلى الهوية والثقافة والمجتمع. نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في طريقة بناء المدن من الألف إلى الياء، بالاعتماد على 65000 عام من تاريخ البشرية لإنشاء أماكن يمكن للناس أن يزدهروا فيها حقًا".