"الحياة تستمر".. سكان الإمارات يواجهون الصواريخ بالثقة والعمل

من وجبات السحور في الصباح الباكر إلى صلوات التراويح والقيام في وقت متأخر من الليل، لا تزال الحياة اليومية في جميع أنحاء دولة الإمارات مستمرة، حتى مع بقاء السكان في حالة تأهب لإشعارات الطوارئ وصوت دوي اعتراض الصواريخ العرضي في السماء.
وفي جميع أنحاء أبوظبي، يقول السكان إن إيقاع الحياة استمر إلى حد كبير كما هو: يتوجه الناس إلى أعمالهم، ويجتمعون لتناول الإفطار، ويتدربون في الصالات الرياضية، ويلتقون بالأصدقاء، مع اتخاذ احتياطات معقولة عند صدور تنبيهات من السلطات.
بالنسبة للكثيرين، أصبح الوضع جزءاً من روتين غير مألوف: التوقف لفترة وجيزة، اتباع تعليمات السلامة، ثم مواصلة اليوم. يقول ميغيل كاماتشو، وهو مدرب لياقة بدنية من البرتغال يعمل في أبوظبي: "الحياة طبيعية تماماً. أذهب للتدريب وأمارس أنشطتي المعتادة".
ومثل العديد من السكان، يتذكر كاماتشو بوضوح المرة الأولى التي أدرك فيها أن إيران تشن هجوماً على الإمارات ودول الخليج. ويقول: "كنت في المنزل عندما أخبرني صديق عن الأخبار، وبحثت عبر الإنترنت. وبعد دقيقتين أو ثلاث، سمعت أول صوت عالٍ".
ولأنه لم يرغب في البقاء وحيداً، ذهب إلى منزل صديق للاحتماء طوال الليل. ولكن منذ ذلك الحين، استؤنفت الحياة اليومية. ويضيف: "لا زلت أذهب إلى العمل وأدرب زبائني. إذا كان هناك تنبيه، فإننا نتبع القواعد ونبقى في الداخل". وقد لاحظ بعض الاعتراضات التي قامت بها الدفاعات الجوية الإماراتية، لكنه وجدها مقلقة قليلاً فقط أثناء القيادة.
ومع ذلك، يقول إن الثقة في أنظمة الدفاع الإماراتية تساعد في الحفاظ على هدوء الناس. ويقول: "ربما كنت سأكون أكثر قلقاً لو لم تكن لدى الإمارات قدرات دفاعية، لكننا شهدنا مدى فعاليتها".
"لقد واصلنا العمل فحسب"
بالنسبة لكايلي يونغ، وهي مدربة لياقة بدنية من جنوب أفريقيا، جاءت التنبيهات الأولى خلال "برنش" (إفطار متأخر) مريح في عطلة نهاية الأسبوع مع الأصدقاء. وتقول: "سمعنا الصوت العالي بينما كنا نهمّ بالخروج، ورأينا الدخان بعد ذلك. كنا مرتبكين في البداية ولم نكن نعرف مدى خطورة الموقف".
طلب موظفو المطعم من الضيوف الجالسين في الهواء الطلق الانتقال إلى الداخل، لكن لم يكن هناك ذعر. وتقول: "الجميع واصلوا عملهم فحسب". ومنذ ذلك الحين، تقول إن الحياة استمرت دون تغيير إلى حد كبير: "عندما يكون هناك تنبيه، أبقى في الداخل كلما أمكن ذلك".
وأضافت أن المدينة ظلت مزدحمة، فالمحلات التجارية لا تزال مفتوحة والناس في الخارج. وتتابع: "توقف العمل في الأيام القليلة الأولى؛ كانت مجرد عطلة نهاية أسبوع طويلة بالنسبة لنا، ولكن بعد ذلك عاد كل شيء إلى طبيعته".
تسبب اعتراض وقع صباح يوم الاثنين خلال إحدى حصص اللياقة البدنية التي تقدمها في انقطاع قصير فقط. وتقول: "تلقينا التنبيهات، ثم وقعت بعض الانفجارات الكبيرة التي هزت النوافذ. كان بعض الأعضاء قلقين قليلاً، ولكن بمجرد توقفها، عدنا إلى التدريب. ربما كان هناك تأخير لمدة دقيقة واحدة في حصتي".
العائلات تتكيف مع الحفاظ على الهدوء
بالنسبة للعديد من العائلات، كان المفتاح هو الموازنة بين الروتين الطبيعي والحذر. يقول رائد حداد، وهو مقيم أردني في أبوظبي، إن الحياة ظلت "طبيعية بنسبة 98 في المائة تقريباً".
وقد قضى مؤخراً فترة بعد الظهر في نادٍ للجولف مع أطفاله عندما انطلق التنبيه. ويقول ضاحكاً: "بصراحة، كان بعض الناس حريصين على الرؤية. ليس هذا ما يفترض بنا القيام به، لكن الناس فضوليون".
وفي المنزل، يبقي الأمور بسيطة لأطفاله. ويقول: "نُبعد الأطفال عن النوافذ. يذهب البعض إلى مواقف السيارات بحثاً عن الأمان، لكننا نبقى في الداخل بعيداً عن الزجاج".
"نستيقظ ونعمل ونستمر"
بالنسبة لمحمود شبل، وهو مدرب "جيو جيتسو" مصري، أصبحت التنبيهات مجرد توقف لحظي آخر في اليوم لا يتداخل مع الروتين اليومي. ويقول: "إذا رن تنبيه الهاتف، ننتظر إشعارات 'الوضع آمن الآن' بعد الاعتراض ثم نواصل الحياة".
خدم شبل سابقاً في الجيش، مما جعل أنظمة الدفاع الجوي مثيرة للاهتمام بشكل خاص بالنسبة له. ويقول: "كنت أعمل في الدفاع الجوي خلال خدمتي العسكرية وكنت أمارس تنفيذ تلك الاعتراضات".
خارج العمل، يظل روتينه مليئاً بالأنشطة اليومية: تدريب الزبائن، ولقاء الزملاء لتناول الإفطار، وحتى ممارسة العزف على الغيتار في وقت فراغه. ويخلص إلى قوله: "الحياة طبيعية".
ثقة وطمأنينة
بالنسبة لأمل لقام، وهي باحثة جزائرية تعيش في أبوظبي، كان اليوم الأول غير مؤكد، لكن الهدوء سرعان ما ساد. وتقول: "بالطبع، الأصوات في اليوم الأول فاجأتنا". لكن في اليوم التالي كانت بالفعل في الخارج مجدداً — تمشي في الحديقة وتمارس رياضة الجري بجوار الشاطئ.
وتقول: "نذهب إلى العمل، إلى صالة الألعاب الرياضية، إلى الحديقة. الحياة تستمر". وعندما تصدر التنبيهات، فإنها تتبع التوجيهات الرسمية. وبمرور الوقت، تقول إن الثقة قد نمت: "عندما ترى مدى فعالية أنظمة الدفاع وتسمع تطمينات من المسؤولين، يشعر الناس براحة أكبر".
مدينة تتكيف
في جميع أنحاء العاصمة، يقول السكان إن التوازن بين اليقظة والحياة الطبيعية أصبح طبيعة ثانية. تهتز الهواتف بالتنبيهات، وتتوقف المحادثات لفترة وجيزة، ويدخل الناس إلى الداخل إذا لزم الأمر. وبعد دقائق، تستأنف الحياة اليومية: تعود حصص الرياضة، وتواصل العائلات عشاءها، ويواصل المسافرون رحلاتهم.