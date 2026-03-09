"الحياة تستمر".. سكان الإمارات يواجهون الصواريخ بالثقة والعمل

من وجبات السحور في الصباح الباكر إلى صلوات التراويح والقيام في وقت متأخر من الليل، لا تزال الحياة اليومية في جميع أنحاء دولة الإمارات مستمرة، حتى مع بقاء السكان في حالة تأهب لإشعارات الطوارئ وصوت دوي اعتراض الصواريخ العرضي في السماء.

وفي جميع أنحاء أبوظبي، يقول السكان إن إيقاع الحياة استمر إلى حد كبير كما هو: يتوجه الناس إلى أعمالهم، ويجتمعون لتناول الإفطار، ويتدربون في الصالات الرياضية، ويلتقون بالأصدقاء، مع اتخاذ احتياطات معقولة عند صدور تنبيهات من السلطات.

بالنسبة للكثيرين، أصبح الوضع جزءاً من روتين غير مألوف: التوقف لفترة وجيزة، اتباع تعليمات السلامة، ثم مواصلة اليوم. يقول ميغيل كاماتشو، وهو مدرب لياقة بدنية من البرتغال يعمل في أبوظبي: "الحياة طبيعية تماماً. أذهب للتدريب وأمارس أنشطتي المعتادة".

ومثل العديد من السكان، يتذكر كاماتشو بوضوح المرة الأولى التي أدرك فيها أن إيران تشن هجوماً على الإمارات ودول الخليج. ويقول: "كنت في المنزل عندما أخبرني صديق عن الأخبار، وبحثت عبر الإنترنت. وبعد دقيقتين أو ثلاث، سمعت أول صوت عالٍ".

ولأنه لم يرغب في البقاء وحيداً، ذهب إلى منزل صديق للاحتماء طوال الليل. ولكن منذ ذلك الحين، استؤنفت الحياة اليومية. ويضيف: "لا زلت أذهب إلى العمل وأدرب زبائني. إذا كان هناك تنبيه، فإننا نتبع القواعد ونبقى في الداخل". وقد لاحظ بعض الاعتراضات التي قامت بها الدفاعات الجوية الإماراتية، لكنه وجدها مقلقة قليلاً فقط أثناء القيادة.

ومع ذلك، يقول إن الثقة في أنظمة الدفاع الإماراتية تساعد في الحفاظ على هدوء الناس. ويقول: "ربما كنت سأكون أكثر قلقاً لو لم تكن لدى الإمارات قدرات دفاعية، لكننا شهدنا مدى فعاليتها".