الحمى عند الأطفال: علامات خطيرة تستدعي التدخل العاجل

عندما أصيب طفل" أ.أ " البالغ من العمر ثلاث سنوات بالحمى الشهر الماضي، قامت بمعالجته بنفسها في المنزل باستخدام دواء "الباراسيتامول". ومع ذلك، في اليوم الثالث بدأت الحمى في الارتفاع فنقلت ابنها بسرعة إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات الشارقة.

وقالت: "هناك، لم يكن يستجيب لأي دواء بما في ذلك المنشطات. بدأ الأطباء يشعرون بالقلق لأن الحمى وصلت إلى مستويات خطيرة، ولحسن الحظ، اشتبه أحد الأطباء في وجود سبب أساسي أكثر خطورة وأجرى بعض الاختبارات. لقد تم تشخيص إصابته بداء "كاواساكي" وكانت الحمى ناجمة عن بعض المضاعفات ذات الصلة".

يحذر الأطباء الآباء من تجاهل الحمى لدى الأطفال وعلاجها بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. قالت الدكتورة ريم جاد الله، استشاري طب الأطفال في مستشفى ميدكير الشارقة: "إذا استمرت الحمى لأكثر من بضعة أيام على الرغم من العلاج بالأدوية الخافضة للحمى، فقد يشير ذلك إلى وجود عدوى أكثر خطورة. إذا ظهر على الطفل المصاب بالحمى أعراض حادة مثل صعوبة التنفس أو الصداع الشديد أو تصلب الرقبة أو الطفح الجلدي أو القيء المستمر أو الخمول الشديد فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى خطيرة".