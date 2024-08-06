الحمى عند الأطفال: علامات خطيرة تستدعي التدخل العاجل
عندما أصيب طفل" أ.أ " البالغ من العمر ثلاث سنوات بالحمى الشهر الماضي، قامت بمعالجته بنفسها في المنزل باستخدام دواء "الباراسيتامول". ومع ذلك، في اليوم الثالث بدأت الحمى في الارتفاع فنقلت ابنها بسرعة إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات الشارقة.
وقالت: "هناك، لم يكن يستجيب لأي دواء بما في ذلك المنشطات. بدأ الأطباء يشعرون بالقلق لأن الحمى وصلت إلى مستويات خطيرة، ولحسن الحظ، اشتبه أحد الأطباء في وجود سبب أساسي أكثر خطورة وأجرى بعض الاختبارات. لقد تم تشخيص إصابته بداء "كاواساكي" وكانت الحمى ناجمة عن بعض المضاعفات ذات الصلة".
يحذر الأطباء الآباء من تجاهل الحمى لدى الأطفال وعلاجها بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. قالت الدكتورة ريم جاد الله، استشاري طب الأطفال في مستشفى ميدكير الشارقة: "إذا استمرت الحمى لأكثر من بضعة أيام على الرغم من العلاج بالأدوية الخافضة للحمى، فقد يشير ذلك إلى وجود عدوى أكثر خطورة. إذا ظهر على الطفل المصاب بالحمى أعراض حادة مثل صعوبة التنفس أو الصداع الشديد أو تصلب الرقبة أو الطفح الجلدي أو القيء المستمر أو الخمول الشديد فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى خطيرة".
وقالت إن الحمى التي ليس لها مصدر واضح مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا يمكن أن تشير أيضاً إلى عدوى كامنة أكثر خطورة تتطلب رعاية طبية. وأضافت: "وكذلك، إذا تفاقمت حالة الطفل على الرغم من العلاج في المنزل، بما في ذلك استمرار ارتفاع درجة الحرارة، فمن المهم طلب المشورة الطبية على الفور".
إدارة الوضع
عندما بدأ الصيف في الإمارات العربية المتحدة، أبلغ الأطباء عن ارتفاع في عدد إصابات الأطفال بالأمراض بسبب التحولات المفاجئة بين الطقس الحار في الخارج والبرودة في الداخل. ومع ذلك، ليست أي حمى مدعاة للقلق.
ووفقاً للدكتورة "سودها راو"، أخصائية طب الأطفال في عيادة "أستر رويال"، وسط المدينة، من المهم مراقبة الطفل عن كثب في حالة الإصابة بالحمى. وقالت: "ليس من الضروري استخدام الباراسيتامول والإيبوبروفين إذا كان الطفل مرتاحاً ولا يعاني من الحمى أو الأوجاع أو الآلام. وبالتالي، من الضروري إبقاء الطفل مرتاحاً، والتحقق من علامات نقص السوائل في الجسم أو الجفاف، والتحقق من علامات العدوى الخطيرة وإبعاد الطفل عن المدرسة أو الحضانة حتى يتحسن".
ويُنصح أيضاً بالتحقق من ما يرتديه الطفل أثناء الحمى. قالت الدكتورة ريم: "ألبسي طفلك ملابس خفيفة لمساعدته على البقاء مرتاحاً وتجنب ارتفاع درجة الحرارة واستخدمي بطانية خفيفة إذا شعر بالبرد، وتأكدي أيضاً من حصول طفلك على الكثير من الراحة لمساعدة جسمه على التعافي من المرض".
وقدمت كمثال دراسة حالة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات أصيبت بحمى بلغت درجة حرارتها 39.7 درجة مئوية، وقالت: "كانت تعاني من القيء المستمر والخمول الشديد ولم تتحسن حالتها بعد يومين من تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. لقد بدت مريضة جداً وكان لديها معدل ضربات قلب سريع. قررنا إجراء بعض الاختبارات، بما في ذلك اختبارات الدم والأشعة السينية على الصدر، وكشفت المتابعة أن المريضة أصيبت بعدوى بكتيرية أدت إلى إصابتها بالتهاب رئوي، مما تسبب لها في الحمى وأعراض أخرى. تم إدخالها إلى المستشفى لتلقي المضادات الحيوية الوريدية والمراقبة الدقيقة".
متى تذهب إلى الطبيب
وقال الأطباء إن هناك عوامل عدة تشير إلى ضرورة نقل الطفل إلى المستشفى. قالت الدكتورة "سودها راو": "يجب تقييم حالة أي طفل تزيد درجة حرارته عن 39.4 درجة مئوية من قبل مقدمي الرعاية الصحية من أجل تحديد العلاجات المحتملة. يجب أخذ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر إلى الطبيب إذا كانت درجة حرارة الإبط 38 درجة مئوية أو أكثر."
وأوضح الدكتور جمال الدين أبو بكر، طبيب الأطفال في مركز مترو الطبي في عجمان، أهمية زيارة الطبيب في حالات ارتفاع درجة الحرارة، وقال: "لدى بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وستة سنوات، وخاصة الذين لديهم تاريخ عائلي من التشنجات الحموية، قد تعجل الحمى حدوث نوبات تسمى التشنجات الحموية. إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 إلى 4 أيام أو إذا رفض الطفل الأكل أو الشرب أو بدا عليه الجفاف، حينها يجب استشارة الطبيب".
وتشير الدكتورة ريم إلى إن العوامل الصحية الموجودة في الأصل والأعراض المتفاقمة هي أيضاً علامات تشير لخطورة الأمر. وقالت: "إذا ساءت حالة الطفل بالرغم من الرعاية المنزلية الفورية فيجب عرض الطفل على الطبيب."
وأضافت أن حدس الوالدين يكون أيضاً عاملاً فعالاً. قالت: "إذا كان لدى أحد الوالدين مخاوف بشأن صحة أو سلامة طفله، فمن الأفضل دائماً توخي الحذر وطلب المشورة الطبية".
"عادة ما تكون الحمى علامة على أن الجسم يقاوم العدوى. تنجم معظم حالات الحمى لدى الأطفال عن عدوى فيروسية شائعة وعادةً ما تزول من تلقاء نفسها. ومع ذلك، من المهم مراقبة طفلك عن كثب وطلب المشورة الطبية إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن صحته."