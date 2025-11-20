الحكومة الهندية تنفي تسرب الزيت من طائرة “تيجاس” في معرض دبي للطيران 2025

رفضت الحكومة الهندية، يوم الخميس، الادعاءات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن طائرة «تيجاس» (LCA Tejas Mk1) الخفيفة متعددة المهام تعرضت لتسرب زيت أثناء عرضها في معرض دبي للطيران 2025، ووصفت المنشورات التي انتشرت بهذا الخصوص بأنها «خاطئة» و«مدفوعة بالدعاية».
وجاء هذا التوضيح من وحدة التحقق من المعلومات التابعة لمكتب الإعلام الصحفي الهندي (PIB Fact Check)، بعد أن تداولت عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تزعم أن الطائرة الهندية المقاتلة تعرضت لعطل تقني. ووفقًا للمكتب فإن اللقطات التي يتم تداولها تُظهر إجراءً روتينيًا ومقصودًا، وليس خللاً في الطائرة.
وفي بيانها الرسمي، أوضحت وحدة التحقق التابعة لمكتب الإعلام الصحفي أن مقاطع الفيديو تُظهر عملية تصريف معتادة للمياه المتكاثفة من نظام التحكم البيئي للطائرة (ECS) ونظام توليد الأوكسجين على متنها (OBOGS). وأشارت إلى أن هذه العملية تُجرى عادة عندما تعمل الطائرات في بيئات رطبة مثل دبي، ولا تدل على أي تسرب للزيت أو مشكلة ميكانيكية.
وجاء في البيان: «تتداول عدة حسابات دعائية مقاطع فيديو تدّعي أن الطائرة الهندية (LCA Tejas Mk1) تعرضت لتسرب زيت خلال معرض دبي للطيران 2025. هذه الادعاءات غير صحيحة».
تشكل الطائرة «تيجاس» (Tejas Mk1) عنصرًا أساسيًا في جهود الهند لعرض قدراتها في مجال صناعة الطيران المحلية على المستوى العالمي. وقد وصلت بعثة سلاح الجو الهندي إلى قاعدة مطار آل مكتوم نهاية الأسبوع للمشاركة في معرض دبي للطيران، الذي يُقام بين 17 و21 نوفمبر.
وأكدت الهند أن طائرة «تيجاس» تواصل أداءها دون أي مشكلات تقنية، وأن الادعاءات المتداولة تهدف فقط إلى تقويض سمعة الطائرة.
وقال مكتب الإعلام الصحفي: «بينما تحاول هذه الحسابات الترويج لرواية كاذبة، تبقى الحقائق واضحة». وأضاف: «لم يكن هناك أي تسرب، بل مجرد إجراء تشغيلي روتيني يتم تنفيذه حسب المتطلبات. تجنبوا مشاركة الادعاءات غير الموثقة أو المضللة، وتحققوا دائمًا من صحة المعلومات قبل نشرها».
أدى سلاح الجو الهندي عروضًا جوية بالطائرة «تيجاس» خلال معرض دبي للطيران، حيث نفذت مناورات جوية حادة أثناء عرضها الجوي. كما جذبت الطائرة المعروضة على الأرض اهتمامًا كبيرًا من الجمهور الحاضر.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس أركان سلاح الجو الهندي، الفريق الجوي نيرمديشوار تيواري، إن سلاح الجو يتوقع اهتمامًا قويًا من المشترين الأجانب بطائرة «تيجاس» الخفيفة خلال معرض دبي للطيران 2025.
وتحدث في جناح الهند بالمعرض قائلًا إن مشاركة بلاده تمثل تعزيزًا للتعاون الدفاعي المتنامي بين الهند والإمارات على مستويات متعددة.
وقال الفريق الجوي تيواري في حديثه لوكالة الأنباء الهندية (ANI): «أرسلنا الطائرة (تيجاس) وكذلك فريق العروض الجوية (سوريا كيران) بناءً على طلب من السلطات الإماراتية. لدينا تعاون ممتاز معهم، سواء على المستوى الاستراتيجي أو على مستوى الخدمات العسكرية».
وأشار أيضًا إلى أن طائرة «تيجاس» شاركت في معرض دبي للطيران في وقت سابق، وحظيت حينها باهتمام عالمي خلال عروضها السابقة.
وأضاف: «لقد جاءت طائرة (تيجاس) وشاركت هنا من قبل، وكان مستوى الاهتمام بها كبيرًا جدًا. ونتوقع أن يكون العرض هذا العام أيضًا على قدر التطلعات، ليس فقط للسكان المحليين ولكن أيضًا للزوار، بهدف عرض قدرات هذه الطائرة».