الحقيقة في الميدان لا في "التقارير".. الإمارات تؤكد: منظوماتنا الدفاعية حصن منيع ومتكامل

رفضت وزارة الخارجية الإماراتية بشكل قاطع "الادعاءات الكاذبة والمضللة" التي نشرتها وكالة "بلومبرغ" حول "القدرات الدفاعية المتقدمة" لدولة الإمارات.

وجاء في البيان رداً على "التقارير غير الدقيقة" لبلومبرغ، أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة" وتسيء تمثيل "المستوى العالي من الجاهزية والتقدم التكنولوجي والاستعداد العملياتي" لدولة الإمارات.

وأوضحت الإمارات أن الدولة تمتلك "منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لطيف كامل من التهديدات الجوية بكفاءة عالية".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنظومات تشمل أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، توفر "حماية شاملة للمجال الجوي الوطني".

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

كما أكدت الإمارات أنها تحتفظ بـ "مخزون استراتيجي قوي من الذخائر، مما يضمن استمرارية قدرات الاعتراض والاستجابة لفترات زمنية ممتدة". وشدد بيان الوزارة على أن الدولة تحافظ على "جاهزية عملياتية كاملة" لحماية الأمن الوطني والسيادة.

وذكر البيان أن سلامة وأمن المواطنين والمقيمين والزوار تظل "أولوية مطلقة"، مشدداً على أن القدرات الدفاعية للإمارات وإطار الأمن الوطني المتكامل والجاهزية المؤسسية "تظل راسخة وغير قابلة للمساس".

واختتمت وزارة الخارجية الإماراتية بيانها بالتشديد على أهمية الصحافة المسؤولة وضرورة التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشر تقارير غير دقيقة.