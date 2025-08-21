الحظ يبتسم : مقيم هندي في دبي يفوز بمليون دولار لتحقيق حلم أبنائه

أصبح مهاجر هندي، يقيم في دبي منذ عقدين، أحدث مليونير في سحب "مليونير الألفية" من سوق دبي الحرة. بالنسبة له، الفوز ليس رفاهية، بل تأمين تعليم أبنائه، وربما تحقيق أمنية ابنه المراهق باقتناء سيارة.

"براديب تشالاتان"، 55 عامًا، ينحدر من كانور في ولاية كيرالا جنوب الهند. يعمل أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات في شركة استشارات معمارية في دبي. يوم الأربعاء، تغيرت حياته عندما أُعلن عن اسمه في الصالة "د" بمطار دبي الدولي، فائزًا بجائزة المليون دولار أمريكي في الجولة 512 من حملة سوق دبي الحرة.

فاز براديب بالتذكرة رقم 2747، التي اشتراها عبر الإنترنت في 8 أغسطس. ومثل العديد من المشاركين القدامى، شارك براديب التذكرة مع زميل له، واتفق مسبقًا على أنه سيحتفظ بنسبة 75% من الجائزة بينما سيحصل زميله في الفريق على 25%.

قال براديب، الذي يشارك في السحب منذ أكثر من عشر سنوات: "عندما تلقيتُ المكالمة لأول مرة، ظننتُ أنها مزحة. لم أصدق. لم أدرك أنها حقيقية إلا بعد التحقق من الرقم".

على مر السنين، يُقدّر أنه أنفق ما يقارب 50 ألف درهم إماراتي على شراء التذاكر. أحيانًا كان يعزف بمفرده، وأحيانًا أخرى كان يعزف مع أصدقائه وزملائه. يقول: "هذه المرة، انضم إليّ زميلي، وكنا محظوظين".

تعيش زوجة براديب وطفلاه في ولاية كيرالا. ابنه يبلغ من العمر 15 عامًا وهو حاليًا في الصف العاشر، بينما ابنته تبلغ من العمر 12 عامًا. بالنسبة له، يُعدّ هذا الفوز فرصةً لبناء أساسٍ أقوى لمستقبل أطفاله. قال براديب: "اشترت العديد من عائلات أصدقاء ابني سيارةً جديدة، نظرًا لعروض أونام السارية في مسقط رأسنا. سألني ابني إن كان بإمكاننا شراء سيارة، وسأشتريها قريبًا لنستخدمها في المنزل".

لكن بالنسبة لي، التعليم هو الأولوية. أريد أن أضمن حصول ابني وابنتي على أفضل الفرص، كما أضاف.

رغم التغيير المفاجئ في حظوظه، لا يتسرع براديب في اتخاذ قراراته. يخطط للسفر إلى الهند هذا الأسبوع. "كنت قد خططت لزيارة عائلتي حتى قبل المشاركة في السحب. سيكون من الأفضل لنا مناقشة كيفية استخدام المال مع عائلتي.

الآن، كل ما أريده هو الجلوس مع زوجتي وأولادي واتخاذ قرار معًا. هذا ليس فوزًا لي وحدي، بل لنا جميعًا، كما قال.

بينما يفكر بعض الفائزين باليانصيب في ترك وظائفهم، يُصرّ براديب على أنه يستمتع بعمله في دبي، وأنه لم يُقدّم أي تغيير جذري بعد. "عملي مثير للاهتمام للغاية، ولا أرغب في تغيير أي شيء في الوقت الحالي".

أصبح براديب المواطن الهندي رقم 256 الذي يفوز بمليون دولار أمريكي في حملة "مليونير الألفية" منذ إطلاقها في عام 1999. ويظل الهنود أكبر المشترين للتذاكر.