الحرب ومعاناة تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الإمارات

ويتم قطف الزيتون في أواخر فصل الخريف أو بداية فصل الشتاء، بحسب درجة نضجه. وبعد ذلك، تقوم الأسرة بتجهيزه للتصدير، حيث يتم تعبئة بعض الزيتون في الزيت، في حين يُخلط البعض الآخر في الماء. ويقول أبو محمد: "نحن نعتني بالتغليف في فلسطين ونحرص على أن يكون كل شيء طازجاً عند وصوله إلى دبي". وأضاف: "كما تتم زراعة الأعشاب، مثل الزعتر وأوراق المريمية، بعناية ويتم حصدها من مزرعتنا في جنين، مما يوفر للعملاء هنا نكهات فلسطينية أصيلة".