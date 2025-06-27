الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران تتواصل: استمرار الهجمات الرقمية رغم التهدئة

أُعلن عن وقف إطلاق نار لتهدئة الصراع الإيراني الإسرائيلي. ورغم أن أصوات المدافع قد خفت وهدأت الأعمال العدائية الرسمية، إلا أن الفضاء الإلكتروني لا يزال ساحة حرب نشطة، وفقاً لخبراء الأمن السيبراني. وحذروا من أن محاولات القرصنة وعمليات التجسس وجهود التخريب لن تستمر فحسب، بل قد تتفاقم أيضاً تحت الرادار.
وأشار مروان هاشم، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة FearsOff، التي تقدم خدمات الأمن السيبراني ومقرها دبي، إلى أن "وهم السلام لا يمتد إلى الفضاء الإلكتروني".
حتى في خضم محادثات السلام ووقف إطلاق النار، لا تزال ساحة المعركة الرقمية نشطة، تعمل في الخفاء. لقد حلّ عصر العدوان الرقمي الصامت، وحتى الحلفاء قد يصبحون أهدافاً في هذا المجال الغامض من الهجمات الهادئة.
في الواقع، نتوقع أن تصبح العمليات السيبرانية أكثر عدوانية، ولكن أكثر سرية. الصمت ليس مؤشراً على الأمان، كما أشار.
حرب سيبرانية طويلة الأمد
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز على هامش قمة FutureSec 2025 في دبي يوم الأربعاء، أشار أحمد خليل، خبير الأمن السيبراني في دبي والذي يقدم المشورة للحكومات الإقليمية وشركات الطاقة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن الهجمات الرقمية لم تعد تتعلق بالتعطيل فحسب، بل تتعلق أيضاً بتحديد المواقع على المدى الطويل.
أشار إلى أن "الهجمات الإلكترونية تزدهر في المناطق الرمادية"، موضحاً: "قد تُخفف عمليات وقف إطلاق النار من حدة الصراعات الظاهرة، لكنها تُوفر غطاءً مثالياً للهجمات الرقمية، مما يسمح للخصوم برسم خرائط للبنية التحتية، واختراق شبكات الاتصالات، وزرع برمجيات خبيثة لاستخدامها مستقبلًا. إنها لعبة صبر واستعداد وإمكانية إنكار المسؤولية".
ونصح خليل الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء بإعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية، نظراً للديناميكيات الجديدة للهجمات الرقمية ضد البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الطاقة، وشبكات الاتصالات، والأنظمة المالية، وأمن الدولة، وأنظمة الرعاية الصحية، وغيرها.
لم تعد إجراءات الأمن التقليدية التي تُركز على فترات الصراعات النشطة كافية. يجب على المؤسسات أن تظل متيقظة دائماً، وأن تستثمر في المراقبة المستمرة، وتبادل معلومات التهديدات، وقدرات الاستجابة السريعة، لتظل في طليعة التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد والخفية، كما أكد خليل.
الهجمات السيبرانية المعقدة والمتطورة
وقدم خبير الأمن السيبراني في دبي، رايد كمال أيوب، سيناريو موجزاً، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر تطوراً في استهداف أنظمة التحكم الصناعية منذ الوقت الذي تم فيه الكشف عن دودة الكمبيوتر ستوكسنت لأول مرة للعالم في عام 2010.
وأشار أيوب إلى أن "ستوكسنت" هي دودة كمبيوتر خبيثة كانت تستهدف في الأصل المنشآت النووية الإيرانية، ثم تحورت منذ ذلك الحين وانتشرت إلى معدات صناعية أخرى ومعدات كهروميكانيكية منتجة للطاقة.
وأضاف قائلاً: "تُعدّ ستوكسنت والهجمات الروسية على أوكرانيا مثالين رئيسيين على مدى تطور هذه المناورات السيبرانية واستهلاكها للموارد. فهي تتطلب جمع معلومات استخباراتية مكثفة وفهماً عميقاً للأنظمة المستهدفة، مما يجعلها أكثر فعالية".
أشار أيوب، المدير الإداري لمجموعة راياد، إلى تزايد استخدام ما يُسمى بـ"الماسحات" كـ"أدوات تدمير". والماسح هو برنامج خبيث يحذف أو يدمر وصول المؤسسة إلى الملفات والبيانات.
يمكن أن تُسبب هذه الهجمات خللاً كبيراً باستهداف سلامة البيانات دون الإضرار بالضرورة بالأنظمة المادية. ويوضح مثال "نوت بيتيا" (هجمات برامج الفدية في أوكرانيا عام 2017) مدى الضرر الذي يُمكن أن تُسببه برامج مسح البيانات، خاصةً عندما تنتشر بشكل غير متوقع عبر الشبكات، مما يُؤدي إلى جهود مكثفة للتعافي، كما أشار أيوب.
كن يقظاً من سيناريو يوم القيامة
وأكد أيوب أنه في حين تظل الهجمات الإلكترونية المتطورة على الأنظمة الصناعية معقدة وتتطلب موارد مكثفة، فإن المشهد المتطور لتهديدات الأمن السيبراني يبدو أنه يفضل أساليب أقل مباشرة ولكنها أكثر تدميراً مثل المسّاحات.
وأضاف أن "هذا يسلط الضوء على ضرورة أن تحافظ المؤسسات على تدابير قوية للأمن السيبراني والاستعداد للتخفيف من مثل هذه المخاطر بشكل فعال"، مؤكداً: "ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من الشائعات التي تصنف كل فشل تقني على أنه هجوم سيبراني وترسم سيناريو يوم القيامة".
أشار أيوب إلى أن الطبيعة الفريدة لأنظمة التحكم الصناعي (ICS) - التي تتراوح بين اختلاف المُصنِّعين وتنوع البروتوكولات ولغات البرمجة - تُصعِّب ابتكار حلٍّ شاملٍ للبرمجيات الخبيثة قادرٍ على تعطيل أنظمة متعددة. ويتفاقم هذا الوضع نظراً لأنه بمجرد تنفيذ هجوم، عادةً ما تُعزِّز الجهات المُستهدَفة دفاعاتها، مما يُصعِّب إعادة استخدام نفس الأساليب.
أصبحت الهجمات المتطورة أقل فعالية ضد الأهداف المُجهّزة جيداً. ومع التقدم في إجراءات التخفيف من المخاطر وتحسين البنية التحتية، انخفض التأثير المحتمل لهذه الهجمات على المؤسسات الكبرى بشكل كبير، كما أضاف.
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