الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران تتواصل: استمرار الهجمات الرقمية رغم التهدئة

وأضاف أن "هذا يسلط الضوء على ضرورة أن تحافظ المؤسسات على تدابير قوية للأمن السيبراني والاستعداد للتخفيف من مثل هذه المخاطر بشكل فعال"، مؤكداً: "ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين من الشائعات التي تصنف كل فشل تقني على أنه هجوم سيبراني وترسم سيناريو يوم القيامة".